Quién es Dante Gebel: cómo fue que el pastor se hizo famoso

Una de las figuras más llamativas en redes sociales es Dante Gebel, el pastor evangélico que logró predicar en estadios, convertirse en influencer y hasta conducir su propio show de televisión La Divina Noche. ¿Cómo se hizo famoso?

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico

Nacido en 1968 en la ciudad bonaerense Billinghurst, Dante Gebel tomó el camino de la fe a temprana edad y se convirtió en un joven predicador. Saltó a la fama en los años '90 en Argentina, cuando organizaba los “Superclásicos de la Juventud”, eventos evangélicos que llegaron a llenar estadios como el de Vélez y River Plate.

En 2009 pasó a pastorear en la mítica Crystal Cathedral de California y en 2014 fundó la River Church que hoy es una de las iglesias hispanas más grandes de Estados Unidos.

El pastor saltó a la fama en los años '90 y fundó una de las iglesias hispanas más importantes de EE.UU.

Histriónico, motivador y gracioso se ha parado al frente programas de televisión como el Dante Night Show y hasta fue actor. Incluso en 2023 ganó el premio Martín Fierro como mejor presentador de televisión en la gala celebrada en Miami. Actualmente, lidera el programa de televisión La Divina Noche.

Además, el argentino es un referente evangelista reconocido en todo el mundo. En redes sociales se postula como un influencer con una gran cantidad de audiencia: cuenta con 2,3 millones de seguidores en Instagram.

La sorprendente anécdota de la Ferrari: "Cuanto más doy, más Dios me vuelve a dar"

En 2020, Gebel llamó la atención al mostrarse con una Ferrari F355 Spider amarilla. Según contó el pastor, uno de los fieles, en sus palabras, “sembró" el automóvil y se la dejó en la puerta de su iglesia en California. “Cuando afirmo que Dios bendice extravagantemente, no exagero”, compartió en redes sociales.

“El punto es que cuanto más doy, más Dios me vuelve a dar. ¡Toda mi vida ha sido así! Me desprendo de lo que Dios me da, y Él me vuelve a dar más. ¿Qué culpa tengo que Dios me bendiga tanto?”, apuntó.

En 2020 uno de sus seguidores le regaló a Gebel una Ferrari amarilla

Y, adelantándose a las críticas el evangelista, explicó: “Antes que los dadores de los bienes ajenos digan: ‘Dáselo a los pobres’, aclaro que ya la volví a sembrar; para que se transforme en bendición para otra gente”.