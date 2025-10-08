Una figura de El Trece no descarta postularse a presidente: "En manos de corruptos"

Una figura de El Trece no descarta postularse a presidente.

Una figura de El Trece no descartó presentarse como candidato a presidente en el futuro. Quién es y los argumentos que dio para dejar en el aire su posible candidatura.

Se trata de Dante Gebel, el pastor argentino que vive en Estados Unidos y cuyo programa en El Trece, La divina noche de Dante, tendrá el estreno de la nueva temporada esta sábado. En una entrevista en esa señal televisiva, Gebel no esquivó la pregunta de Mario Pergolini sobre el tema.

"Si me hubieses preguntado hace dos años, vos sabés que estoy muy cómodo allá. Va a sonar petulante, pero estoy cómodo financieramente, estable, puedo ayudar, puedo hacer los programas desde allá. No tengo la necesidad", comenzó y siguió: "No iría ni por el cobre (por el dinero) ni por el bronce (por el reconocimiento). Pero si me lo preguntabas hace unos años decía 'no, ni loco'".

Luego, continuó: "Dijo alguna vez Martin Luther King que el problema no es lo que hace la gente mala, sino la omisión de la gente buena. Si los que nos creemos medianamente honestos no hacemos nada, siempre la política va a estar en manos de corruptos". "No lo descarto. Esa es la respuesta, no sé", prosiguió.

Para Dante Gebel, "hay políticos honestos"

"Ni todos los periodistas son ensobrados, ni todo el fútbol está corrupto ni los políticos. Hay políticos honestos. Lo que pasa es que hay que levantarse y hacer algo, no quedarse criticando ", consideró el pastor, quien opinó que cree que "la gente está llegando a un punto donde ya no le importan los partidos políticos".