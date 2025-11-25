El Vaticano dice a los católicos del mundo que un cónyuge es suficiente

FOTO DE ARCHIVO: Un novio arregla el vestido de su novia durante su sesión de fotos de boda en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

VATICANO, 25 nov (Reuters) -Ser felices para siempre no requiere complicadas operaciones matemáticas, dijo el Vaticano el martes: para los católicos, un cónyuge es suficiente.

En un nuevo decreto aprobado por el papa León, la máxima autoridad doctrinal del Vaticano dijo a los 1.400 millones de católicos del mundo que deben tratar de casarse con un solo cónyuge para toda la vida y no deben tener múltiples relaciones sexuales.

Criticando la práctica de la poligamia en África, incluso entre miembros de la Iglesia, el Vaticano reiteró que cree que el matrimonio es un compromiso para toda la vida entre un hombre y una mujer.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El decreto, que no aborda las relaciones entre personas del mismo sexo, se centra en lo que denomina "riqueza y fecundidad" del matrimonio tradicional. Asimismo, anima a los católicos a encontrar un cónyuge y comprometerse con él.

"Todo matrimonio auténtico es una unidad compuesta por dos individuos, que exige una relación tan íntima y totalizadora que no puede ser compartida con otros", señaló el decreto. "Puesto que (el matrimonio) es una unión entre dos personas que tienen exactamente la misma dignidad y los mismos derechos, exige exclusividad".

La cuestión de cómo aplicar mejor las enseñanzas de la Iglesia sobre el matrimonio se debatió en dos cumbres vaticanas en 2023 y 2024, que el difunto papa Francisco organizó para discutir el futuro del catolicismo con cientos de cardenales y obispos.

La poligamia en África, donde muchos católicos participan en prácticas culturales arraigadas de mantener más de una relación comprometida, fue objeto de una acalorada discusión en esas cumbres. También se habló del aumento de las estructuras de relaciones poliamorosas, en las que los individuos salen con varias personas al mismo tiempo, en algunos países occidentales.

"La poligamia, el adulterio o el poliamor se basan en la ilusión de que la intensidad de la relación puede encontrarse en una sucesión de rostros", indicó el nuevo decreto.

Con información de Reuters