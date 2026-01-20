Gorras rojas de "Make America Go Away" se convierten en símbolo en enfrentamiento por Groenlandia

Manifestantes se manifiestan en Copenhague en solidaridad con Groenlandia

‍Una versión irónica de las gorras rojas de béisbol del presidente de Estados Unidos, ‍Donald Trump, creada por ⁠una tienda de ropa de Copenhague, se ha convertido en un insólito símbolo de la solidaridad danesa con Groenlandia, a medida que aumentan las protestas por las exigencias del republicano de comprar el vasto territorio autónomo.

Las gorras rojas se parecen a las de "Make America Great Again" de los ‌partidarios de Trump, pero llevan lemas ⁠como "Make America Go Away" y "Already ⁠Great".

Un copropietario de la tienda dijo que las gorras habían estado sin venderse durante meses antes de ‍ganar popularidad rápidamente. "Sólo hicimos 100 al principio", dijo Michael, que no quiso ⁠dar su apellido. "Cuando se ‌hizo viral fue muy, muy popular."

El propietario principal, Jesper Rabe Tonnesen, ideó uno de los eslóganes de las gorras, "Nu det NUUK", un juego de palabras danés que suena como "Nu det ‌nok", que ‌significa "Ahora es suficiente", pero sustituye el "nok" por "Nuuk", la capital de Groenlandia.

"Pensé: '¿Cómo puedes comunicarte de forma fácil y al mismo tiempo ponerte firme?", dijo Tonnesen a Reuters, añadiendo ​que había distribuido 300 gorras en bicicleta en una protesta celebrada en Copenhague el sábado.

Decenas de miles de personas se manifestaron en Copenhague y Nuuk el fin de semana al grito de "Groenlandia no está en venta" y marcharon hacia las sedes diplomáticas ‍estadounidenses, muchos de ellos con las gorras de protesta.

Trump afirma que Groenlandia es vital para la seguridad de Estados Unidos por su situación estratégica y sus yacimientos minerales, y no ha descartado ​el uso de la fuerza para tomar el control de la isla. Sus amenazas han desatado una crisis ​diplomática entre los aliados de la OTAN.

"La gente tiene ganas de salir ahí fuera con ⁠un mensaje. Estamos hartos, tristes y cansados", declaró Tonnesen.

(Reportaje de Tom Little en Copenhague, escrito por Stine Jacobsen; Editado en español por Juana Casas)