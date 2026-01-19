Nevada récord en este de Rusia genera frustración, diversión y enormes ventisqueros urbanos

La nieve cubre los pisos inferiores de un edificio de apartamentos en Petropavlovsk-Kamchatskiy

La mayor nevada de los últimos 60 años en ‍la península de ⁠Kamchatka, en el Extremo Oriente ruso, ha dejado enormes ventisqueros de varios metros de altura que han bloqueado las entradas de los edificios y enterrado coches, según las imágenes de Reuters y las estaciones de ‌control meteorológico.

En algunas zonas ⁠han caído más ⁠de 2 metros de nieve en la primera quincena de enero, después de ‍3,7 metros en diciembre, según las estaciones de ⁠control meteorológico.

Imágenes de Reuters ‌mostraban coches casi completamente enterrados en metros de nieve y vehículos con tracción a las cuatro ruedas luchando por traccionar, o ‌simplemente ‌bloqueados por grandes montones de nieve.

Los vecinos se vieron obligados a desenterrar los caminos de entrada a los edificios ​de apartamentos.

"Mañana pienso dar un paseo por la ciudad, aunque por desgracia el coche lleva un mes aparcado en un montón de nieve", declaró Lydmila Moskvicheva, fotógrafa de Petropavlovsk-Kamchatsky, una ‍ciudad portuaria situada a 6.800 km al este de Moscú.

Los videos publicados en los medios de comunicación rusos mostraban a los habitantes caminando sobre ​la nieve acumulada junto a los semáforos y montones de nieve de ​varios metros de altura que bordeaban las carreteras.

Algunos saltaban desde las ⁠acumulaciones de nieve por diversión.

(Reportaje de Reuters; redacción de Guy Faulconbridge; editado en español por Juana Casas)