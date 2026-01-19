Abel Pintos sorprendió con su look en las redes sociales.

Abel Pintos compartió en sus redes sociales un video junto a los chicos de Roze Oficial para presentar Esperando por Ti, una canción que de cumbia, pero lo que más llamó la atención del posteo fue su look. El músico apareció con un atuendo urbano y moderno, alejado de la imagen más clásica con la que suele asociárselo, y él mismo hizo un comentario al respecto, tomándose con humor esta nueva faceta estética.

La colaboración con Roze Oficial marca un nuevo paso en la exploración musical de Pintos, que desde hace tiempo viene ampliando sus horizontes sonoros y animándose a distintos géneros. Esperando por Ti combina ritmos bailables y actuales con la sensibilidad melódica característica del cantante, logrando una propuesta fresca que busca conectar con públicos diversos.

"Devoré con el look", fue el comentario que dejó Abel Pintos en el posteo, sobre su outfit basado en una camisa moderna, un cargo beige y zapatillas deportivas de distintos colores; una negra y otra blanca. Los fans no tardaron en reaccionar y dejaron mensajes de apoyo en la publicación: "Los amo, son tan lo más", "Abel sos el amor de mi vida" y "Amo cuando se juntan artistas y salen éstas hermosas cosas. Amo la canción también. Amo todo" fueron algunos de ellos.

Abel Pintos y Los Nocheros, juntos en Jesús María

Abel Pintos fue uno de los grandes protagonistas de una noche inolvidable en el Festival de Jesús María 2026 al aparecer de manera sorpresiva en el escenario Martín Fierro para compartir un emotivo momento junto a Los Nocheros. La unión de sus voces dio forma a una sentida versión de Sin principio ni final, un reencuentro largamente esperado que despertó una ovación inmediata y se convirtió en uno de los pasajes más celebrados del clásico encuentro folklórico. La emoción continuó cuando interpretaron otro de los temas emblemáticos del grupo salteño, compuesto por Jorge Rojas.

Abel Pintos.

El cruce artístico se dio durante la tercera luna del Festival Nacional de Doma y Folklore, donde Pintos y Los Nocheros rindieron homenaje a una canción fundamental del repertorio popular. La interpretación especial conmovió al anfiteatro y reafirmó el valor de estas figuras dentro de la música argentina, en una noche que quedará grabada en la memoria del público por su carga simbólica y emocional.