Impacto por el vínculo de Ulises Bueno y Abel Pintos: “Folklore nacional”

El cantante Ulises Bueno reveló el pedido que le realizó al artista Abel Pintos por el cuarteto.

Ulises Bueno es una de las figuras más populares del cuarteto y, con más de dos décadas de carrera, continúa con un objetivo muy ambicioso para ese género musical que nació en Córdoba: “Que sea un folklore nacional”. Así lo expresó el cantante en una entrevista, donde reveló que para lograr esa meta lo convocó al popular Abel Pintos, quien le manifestó su apoyo.

El músico cordobés repasó su historia desde los primeros pasos junto a la banda de su hermano Rodrigo hasta la consagración como solista. Durante la nota con Pía Shaw también habló de las dificultades y los aprendizajes que marcaron su camino. Sin embargo, un momento que llamó la atención fue cuando remarcó la importancia de defender el género que representa.

En un fragmento, Ulises Bueno aseguró que se hizo “muchos amigos de la música” y señaló: “Los admiro un montón”. Luego rememoró su encuentro con Abel Pintos para cantar juntos: “Hago una campaña de buscar otros artistas para que mi género musical sea un folklore nacional, para que dejara de ser el cuarteto de Córdoba, sino que sea nacional. Me dijo ‘no hay problema, contá conmigo’”.

“También hablé con Rolo de La Beriso, con Mariano de Dread Mar-I, con Ke Personajes… hablé con un montón que me dieron una mano y empezamos a defender este género desde otro lugar. No solamente con nuestra música, sino con el apoyo de otros artistas que se involucraron”, mencionó el artista cuartetero y planteó cuál es la situación de esa música: “Eramos muy marginados”.

Ulises Bueno y Abel Pintos cantaron juntos en el Luna Park en 2018.

“Sin ir más lejos, Rodrigo y La Mona le cantaban a un pueblo marginado, pero puertas adentro nos bailaban desde el presidente y los empresarios más importantes del país, pero no lo reconocían”, agregó Ulises y señaló: "Me parecía injusto, porque es un género donde se cuentan historias y vivencias que padecemos o nuestros alrededores".

En ese mismo sentido, el compositor insistió con su meta: "Estaría bueno que seamos un folklore nacional. Tenemos mucho para brindar y creo que lo disfruta todo el mundo, pero lo están negando. Lo importante era llevar esa bandera de decir ‘No tiene por qué ser un género marginal’".

Ulises Bueno habló de su lucha contra las adicciones: "Me estaba autolastimando"

Por otra parte, podemos recordar que se refirió a un oscuro período que atravesó inmerso en las adicciones, aquel Lado B que muchas veces tiene la fama: "Me vi como una persona que se subió al escenario golpeada por la vida, que conoció los excesos de la noche y de los 'amigos del campeón'. Cuando mi cabeza me hizo ver la realidad de que era una persona que sufría mucho y entendí que me estaba autolastimando, tomé la decisión de hacer rehabilitación, recuperarme y salir adelante. Hoy llevo dos años limpio".

"Por suerte hoy pude salir de la parte oscura y me encuentro con felicidad plena, disfrutando de mi familia, de mi hija, de mi trabajo y de mis tiempos libres", añadió al respecto ante Gente, reparando en el hecho de que su primogénita "forma parte de mi tratamiento: sabe todo de mí, incluso mis caídas. Tiene 16 años y es consciente".