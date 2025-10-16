Abel Pintos mostrará una nueva faceta en su inminente proyecto.

Abel Pintos informó a través de sus redes sociales que un proyecto alejado de la música está próximo a ver la luz. El ídolo del folklore contó que se trata de una iniciativa con motivo de sus 30 años de carrera, que festeja con una extensa gira y también con esta sorpresa.

El intérprete de canciones como La Llave, De Solo Vivir y Oncemil indicó los sitios web en los que se puede adquirir su proyecto, que es nada más y nada menos que un libro con los momentos más importantes de su carrera en estos 30 años. "Con motivo de la gira 30 años vamos a editar un libro para recorrer juntos los hitos de mi carrera", comenzó su descargo Abel Pintos ante sus millones de seguidores de redes sociales.

"A partir de hoy a las 12hs en Enigma Tickets y abel.art lo pueden conseguir. Además celebrando el Mes de la Madre, a partir de hoy (15/10) hasta el 31 de octubre, quienes compren sus tickets para la función del 25/11 en el Anfiteatro de Rosario o para el 6/12 en Ciudad Universitaria, se llevan un libro de regalo", cerró Abel Pintos, entusiasmado por este nuevo paso en su carrera.

Pintos aseguró que, una vez comprado el libro, desde la página le avisan al cliente cómo y cuándo les llega. "Como no se si podré estar el 6. Ya me compré el libro! Ahora esperar que llegue, te amo Abel" y "Ya compré la entrada. Yo también quiero un libro de regalo. No es justo" fueron algunos de los mensajes que dejaron los fans de Abel en los comentarios.

Abel Pintos.

La felicidad de Abel Pintos por lo que hará en Rosario

"Rosario de mi amor! Vamos a celebrar 30 años de música compartida a lo grande. Agotaron las entradas de la función del 24 y tenemos nueva fecha 25 de noviembre. Nos vemos en el Anfi! Nos vemos en la música", soltó Pintos en sus redes sociales a modo de anuncio ante sus fans de la ciudad santafesina. Al mismo tiempo, Abel se mostró feliz por sus shows en su pueblo natal: "Tenemos dos noticias hermosas: la primera es que a la función del 20 de noviembre en el teatro Don Bosco de Bahía Blanca la agotaron en minutos. Es una locura total, gracias".