Christian Petersen recibió una impactante noticia.

La salud de Christian Petersen volvió a ocupar la atención pública este lunes, cuando se confirmó una noticia alentadora: el reconocido cocinero fue dado de alta del Hospital Alemán luego de atravesar un cuadro grave que incluyó una falla multiorgánica.

El episodio se había iniciado semanas atrás durante una excursión en el volcán Lanín, en la zona de San Martín de los Andes. Tras su regreso a Buenos Aires y ya instalado en su casa, Petersen decidió romper el silencio y brindar algunas precisiones en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen. Con cautela, dejó en claro que todavía hay aspectos que no logra recordar con exactitud: “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”.

El cocinero también se refirió a las versiones que ponían en duda su preparación física para la travesía. Lejos de eso, aseguró que el ascenso no fue improvisado: “Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre”. De esta manera, buscó despejar especulaciones sobre negligencias o imprudencias durante la excursión.

Si bien el alta médica marca un paso clave en su recuperación, Petersen explicó que el proceso aún no está cerrado. “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, adelantó, dejando abierta la expectativa sobre un diagnóstico más preciso que permita entender qué fue lo que desencadenó el episodio.

El Hospital Alemán confirmó el alta médica de Christian Petersen

“El Hospital Alemán informa que debido a su evolución clínica favorable, el paciente CP recibió el alta médica. La institución reitera su compromiso con una comunicación responsable y el respeto por la confidencialidad del paciente”, señala el parte oficial sobre la salud del famoso cocinero.