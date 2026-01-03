Incertidumbre sobre Christian Petersen: sale a la luz el nuevo parte médico del cocinero

Christian Petersen sigue internado.

La salud de Christian Petersen vuelve a encender señales de alerta y mantiene en vilo tanto al ambiente gastronómico como al mediático. En las últimas horas se conocieron nuevos detalles sobre su evolución clínica, luego de varias semanas de internación que estuvieron rodeadas de versiones cruzadas, hermetismo familiar y datos sensibles que generaron polémica.

La información fue revelada en Tarde o temprano, el programa que conduce María Belén Ludueña por El Trece, donde abordaron el presente del reconocido chef, internado desde mediados de diciembre tras sufrir una grave descompensación durante un viaje por la Patagonia. Petersen, de 56 años, se encontraba de vacaciones en la zona de San Martín de los Andes cuando su estado de salud se agravó de manera repentina.

¿Cuáles son las novedades sobre la salud de Christian Petersen?

Desde el centro de salud informaron que el chef se encuentra “clínicamente estable”, bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario, y que continúan realizándose estudios de control según los protocolos establecidos. No obstante, lo que más llamó la atención fue la falta de precisiones sobre su futuro inmediato: por el momento, no hay una fecha estimada de alta ni definiciones sobre los próximos pasos de su recuperación.

“El paciente permanece internado y en observación permanente”, señalaron desde el hospital, al tiempo que remarcaron que la comunicación con la familia será constante y que se respetará la confidencialidad médica.

Así, mientras el estado de Christian Petersen muestra cierta estabilidad, la incertidumbre sigue marcando el cuadro general. La evolución es día a día y, por ahora, el alta médica continúa siendo una incógnita.

¿Está cerca el alta para Christian Petersen?

Desde el programa de El Trece revelaron que “todavía no se sabe si será dado de alta en breve”. Los médicos no saben a ciencia cierta cómo seguirá evolucionando Petersen y prefieren mantener cautela.

El cocinero llegó a tener una falla multiorgánica y su vida estuvo riesgo. Por ahora, es acompañado junto a su familia, quienes esperan poder volver a verlo de la mejor forma tras este enorme susto que vivió intentando subir al Lanín.

La familia Petersen no quiere que se sepa el consumo de Christian.

Por otro lado, Fernanda Iglesias reveló que su entorno quiere ocultar los consumos de Petersen ese día: “La familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD. Metanfetaminas. Hay familias que no quieren que se sepa, pero está bueno decir: si vas a tomar cocaína y te vas a querer subir el Lanín, te va a pasar algo o hay mucho riesgo de que eso suceda”.