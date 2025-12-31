El nuevo parte de Christian Petersen.

La preocupación volvió a instalarse alrededor de Christian Petersen luego de que el Hospital Alemán difundiera un nuevo comunicado oficial sobre su evolución. El reconocido chef continúa internado en la Ciudad de Buenos Aires y, si bien el parte médico trajo algo de alivio, confirmó que su estado sigue siendo delicado y requiere atención constante.

¿Cómo se encuentra Christian Petersen?

El informe, emitido este miércoles 31 de diciembre y firmado por el director médico Norberto Mezzadri, indicó que Petersen se encuentra clínicamente estable, pero permanece bajo cuidados intensivos y con monitoreo permanente. Desde la institución explicaron que el paciente está siendo asistido por un equipo multidisciplinario y que se continúan realizando estudios específicos de acuerdo a los protocolos previstos para este tipo de cuadros.

“El paciente continúa internado en la institución, bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario. Al momento de este comunicado, permanece clínicamente estable”, señala el texto oficial, que además aclara que los controles y evaluaciones médicas se desarrollan conforme a lo planificado.

¿Qué pasó y cómo se desencadenó el cuadro?

El episodio que derivó en esta compleja situación de salud ocurrió el 12 de diciembre, durante una excursión que Petersen realizaba al Volcán Lanín, en la zona de Junín de los Andes. En plena travesía, el chef comenzó a evidenciar un fuerte agotamiento físico, lo que encendió la alarma entre los guías que lo acompañaban.

Ante el cuadro, se activó un operativo de emergencia con la intervención de guardaparques, quienes coordinaron su rescate y traslado inmediato a un hospital local. Allí, los médicos detectaron que Petersen padecía fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que puede resultar peligrosa y que requirió sedación y atención especializada.

El traslado a Buenos Aires y la evolución actual

Debido a la complejidad del cuadro, el 26 de diciembre se resolvió su traslado a la Ciudad de Buenos Aires en un avión sanitario, con personal médico especializado y monitoreo permanente durante todo el vuelo. Desde entonces, Petersen permanece internado en el Hospital Alemán, donde continúa su recuperación bajo estricta vigilancia.

Christian Petersen se mantiene estable.

El nuevo comunicado volvió a poner el foco en la delicadeza de su estado, aunque confirmó que, por el momento, la evolución es estable. Mientras se esperan nuevos partes médicos, la atención sigue puesta en su respuesta a los tratamientos y en los estudios que se realizan día a día para evaluar su progreso.