El nuevo comunicado del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen.

Christian Petersen ya se encuentra en el Hospital Alemán de Buenos Aires, luego del traslado sanitario efectuado desde San Martín de Los Andes, localidad neuquina en la cual sufrió una descompensación cuando intentaba ascender al volcán Lanín. Esto le produjo una falla multiorgánica, por lo que estuvo internado en terapia intensiva durante varios días.

"El paciente CP fue ingresado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar su atención en un centro de mayor complejidad", comunicaron primeramente desde el nosocomio, en el cual le hicieron una evaluación general para readecuar su tratamiento. Este lunes 29 de diciembre, dieron más información sobre su estado actual.

El nuevo comunicado sobre la salud de Christian Petersen

"El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. continúa internado, en unidad coronaria, bajo control clínico permanente. Al momento del presente comunicado, se encuentra hemodinámicamente estable", expresaron, tras lo cual añadieron: "En el marco de su seguimiento médico, se prevé la realización de estudios complementarios en las próximas 48 horas, de acuerdo con los protocolos habituales de atención".

"El Hospital Alemán de Buenos Aires reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia. No se brindarán mayores precisiones sobre su evolución clínica", concluyó el documento expedido por el centro médico, el cual fue terminante respecto a la no divulgación del estado del reconocido chef.