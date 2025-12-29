Se confirmó la verdad de lo que pasó con Christian Petersen

Christian Petersen y la verdad sobre su problema de salud.

La situación de Christian Petersen mantuvo en vilo al mundo gastronómico y televisivo durante casi dos semanas. La falta de información oficial, sumada a rumores de todo tipo, generó confusión hasta que finalmente se conoció un raconto claro de lo sucedido desde el momento de su descompensación hasta su traslado a la Ciudad de Buenos Aires.

Todo comenzó el 12 de diciembre, cuando el cocinero realizaba una excursión al volcán Lanín. Durante la actividad, Petersen sufrió una descompensación que obligó a interrumpir el ascenso y activar un operativo de asistencia médica. Fue derivado primero al hospital de Junín de los Andes y, debido a la complejidad del cuadro, trasladado posteriormente al Hospital Ramón Carrillo.

Recién el 18 de diciembre se emitió el primer comunicado oficial, elaborado en conjunto por el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén y las autoridades del hospital. Allí se informó que el chef había ingresado en estado reservado y se solicitó expresamente respeto por su privacidad y la de su familia. Desde ese momento, se resolvió no difundir nuevos partes médicos públicos y concentrar la comunicación únicamente en el entorno íntimo.

En las horas previas a Navidad, los familiares de Petersen publicaron un mensaje en redes sociales donde confirmaron que el chef había atravesado una fuerte descompensación multiorgánica, pero que su estado mostraba una evolución favorable. En el texto, agradecieron especialmente el accionar del personal médico de los hospitales de Junín y San Martín de los Andes y destacaron el profesionalismo con el que se manejó un cuadro que, en un primer momento, parecía menos complejo. En ese mismo período, su hermano Roberto Petersen también se expresó públicamente, subrayando la fortaleza de Chris, el acompañamiento recibido y el trabajo del equipo de salud que lo asistía día a día.

El traslado a Buenos Aires

Finalmente, el 26 de diciembre, casi dos semanas después del episodio inicial, se conoció la noticia más esperada: Christian Petersen fue trasladado en avión sanitario a Buenos Aires para continuar su recuperación. El movimiento confirmó que su evolución clínica permitió avanzar a una nueva etapa del tratamiento, lejos de la terapia intensiva en la que permaneció internado en el sur del país.