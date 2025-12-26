Roberto Petersen rompió el silencio y contó todo sobre el estado de salud de Christian: "Difíciles".

La preocupación por la salud de Christian Petersen mantuvo en vilo al mundo de la gastronomía y el espectáculo durante las últimas semanas. Sin embargo, en plena Navidad, su hermano Roberto Petersen decidió romper el silencio y compartir un mensaje sobre el estado actual del cocinero.

A través de sus historias de Instagram, Roberto agradeció las incesantes muestras de cariño y brindó el parte más esperado por los seguidores: la recuperación está en marcha. "Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de Los Andes Dr. Ramón Carrillo y por la fuerza que lo caracteriza", escribió el chef, llevando calma en una fecha tan sensible.

El mensaje, breve pero contundente, llega luego de días de angustia para la familia. "Hoy quiero agradecer de corazón los mensajes de todos en estos días tan difíciles para nuestra familia", expresó Roberto, quien cerró el comunicado con un deseo de "Felices fiestas" y un emoji de corazón.

El cuadro de Christian Petersen

El cuadro de Christian se originó durante una excursión de alta exigencia. El cocinero sufrió una descompensación mientras intentaba hacer cumbre en el volcán Lanín. Lo que comenzó como un diagnóstico de estrés físico extremo derivó en un cuadro cardiológico preventivo y una posterior falla multiorgánica que obligó a su internación de urgencia en el sur del país.

Si bien la situación fue crítica y requirió atención en el Hospital de Junín de los Andes antes de su traslado a San Martín de los Andes, el último reporte de la familia confirma una "franca mejoría". Aunque sigue bajo estricta vigilancia médica, la fortaleza de Christian y el trabajo de los profesionales de la salud permiten a los Petersen transitar este fin de año con un panorama mucho más alentador.