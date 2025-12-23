Se conoció lo que hizo Christian Petersen antes de la falla multiorgánica: "Dio positivo"

Nuevos datos sobre la salud de Christian Petersen.

La situación de Christian Petersen sumó en las últimas horas un nuevo y delicado capítulo. El reconocido cocinero permanece internado en un hospital de San Martín de los Andes luego de la grave descompensación que sufrió cuando realizaba el ascenso al Volcán Lanín, y ahora comenzaron a trascender detalles que hasta el momento no habían sido confirmados de manera oficial.

La información fue revelada en el programa Tarde o Temprano, donde la periodista Fernanda Iglesias aportó datos sobre el examen toxicológico al que fue sometido el chef tras su ingreso al sistema de salud. “Christian Petersen sigue en terapia intensiva y se empezaron a conocer más detalles de lo que había pasado ese viernes. Y ahora emitieron un comunicado de Parques Nacionales”, explicó al aire.

La panelista reveló el dato más sensible: “Lo que la familia no quiere contar es que el examen toxicológico dio positivo de cocaína y MD, que son metanfetaminas”. En ese sentido, remarcó la importancia de visibilizar el riesgo: “Si vas a consumir cocaína y después querés subir el Lanín, te puede pasar algo grave. Hay mucho riesgo y está bueno decirlo para prevenir”.

La actitud de Sofía, la esposa de Christian Petersen, en medio de la internación

Desde el primer momento, Sofía Zalaschi se mantiene junto al chef bajo un estricto hermetismo. Según consignó La Nación, no atendió llamados ni brindó declaraciones a la prensa, lo que refleja la gravedad del cuadro y la decisión del entorno familiar de resguardar la intimidad del paciente mientras continúa su evolución médica.

