Se confirmó lo que hizo Christian Petersen antes de la falla multiorgánica: "Gendarmería".

La salud de Christian Petersen mantiene en vilo al mundo del espectáculo y la gastronomía. Mientras el reconocido chef permanece internado luchando contra una falla multiorgánica, la delegación de San Martín de los Andes de la Asociación Argentina de Guías de Montaña rompió el silencio para aclarar qué sucedió realmente durante la expedición al Volcán Lanín. El comunicado busca arrojar luz sobre los momentos previos a su descompensación y desmentir versiones que circularon en los medios.

Según explicaron los especialistas, todo comenzó con normalidad, aunque con ciertas particularidades. Durante el chequeo previo, Petersen manifestó "la necesidad de caminar en silencio", motivo por el cual los guías organizaron que realizara la actividad de manera individual, aunque aclararon que estuvo "siempre con un guía cercano y bajo supervisión". Al llegar al refugio, el clima era distendido: el cocinero compartió con el grupo y "se mostró contento por haber alcanzado ese punto".

La situación dio un giro inesperado cerca de la medianoche. El informe detalla que "se observó un cambio en su comportamiento" que resultó molesto para el descanso del resto del contingente. Tras dialogar con él sin inconvenientes aparentes, y luego de que descansara unas dos horas acompañado por un miembro del equipo, "se decidió que descendiera".

El operativo de bajada se inició alrededor de las 04:00 de la madrugada, dando aviso inmediato a Parques Nacionales. Sin embargo, la tensión escaló dos horas después, cuando Christian tuvo una "actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo", situación que obligó a solicitar la "intervención de Gendarmería".

Desmentida sobre su estado de salud

Uno de los puntos más fuertes del comunicado apunta a corregir la información sobre su estado físico al momento de abandonar la montaña. La Asociación fue tajante al afirmar que Petersen "descendió en buenas condiciones generales" y negaron categóricamente que en ese momento presentara problemas físicos, "arritmia ni cuadro compatible con ACV", tal como "erróneamente se ha informado en algunos medios de comunicación".