Christian Petersen y nuevos detalles sobre su salud.

Christian Petersen lleva ya diez días internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, al cual ingresó luego de descompensarse en la base del Volcán Lanín. Esto generó gran repercusión en los medios, sobre todo por la terminología empleada por el parte oficial: "falla multiorgánica".

Luego de más de una semana de atención médica, el periodista Juan Etchegoyen comunicó en sus redes sociales que tuvo la posibilidad de hablar con la familia del reconocido cocinero, quienes le brindaron nuevas noticias sobre el cuadro que presenta el hombre que supo deleitar a muchos con sus preparaciones ante las cámaras.

Las novedades sobre la salud de Christian Petersen

Christian Petersen es un reconocido chef. Hoy está internado en terapia intensiva por una falla multiorgánica.

El trabajador de prensa explicó que "la salud de Christian Petersen evoluciona. Acabo de hablar con el entorno laboral del chef. Buenas noticias". Tras ello, prosiguió: "Mejora de a poco. En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desentubado".

Sin embargo, tras mencionar eso, señaló que "la familia está muy enojada con la prensa por el tratamiento del tema" y que, de manera textual, le dijeron que "lo dieron un poco más por muerto" en los diferentes portales de noticias y en los programas de televisión que cubrieron el acontecimiento.

¿Qué le pasó a Christian Petersen?

El chef estaba realizando, como mencionamos, una excursión de ascenso al volcán Lanín cuando comenzó a descomponerse. El hecho tuvo lugar la semana pasada y derivó en un operativo de rescate que terminó con su traslado de urgencia al hospital, donde quedó internado bajo estricta observación médica.

“Durante el ascenso, el guía advirtió que Petersen no estaba en condiciones de continuar. Se dio aviso al guardaparque, se activó el operativo de rescate, lo sedaron y lo trasladaron al hospital”, explicó Matías Vázquez en Puro Show para dar mayor nivel de detalle sobre lo acontecido.