Fundamental para el verano: cómo elegir lentes de sol, según los expertos

Durante el verano, además de protegerse la piel, es clave cuidarse la vista del sol. Para eso hay que comprar los lentes de sol adecuados que logren absorber los rayos UV y cuiden la salud ocular. Expertos de oftalmología explicaron cuáles son las claves para elegir los más adecuados.

La exposición prolongada a la luz solar sin protección adecuada puede tener consecuencias negativas para los ojos y la visión, especialmente cuando los anteojos son de mala calidad, es decir, de baja capacidad para filtrar los rayos ultravioleta.

En detalle, los lentes solares tienen diferentes grados de absorción de luz y es crucial elegir el adecuado para cada momento y lugar. “Los filtros se clasifican en nivel bajo, medio y alto según su capacidad de absorber la luz molesta. Utilizar un filtro inadecuado para la actividad que se realiza, puede provocar dificultades en la visión", afirma la Dra. Alejandra Billagra (MN 108.196) de la División Oftalmología del Hospital de Clínicas de la UBA.

Por ejemplo, puede ser negativo usar lentes con un filtro de luz alto para manejar de noche o tener anteojos de baja absorción en la nieve, ya que puede causar queratitis, cataratas o lesiones en la retina. La Dra. Billagra también señala que, al elegir lentes de sol, se debe tener en cuenta si existe alguna patología ocular y el color de los ojos. “Si tenemos los ojos más claros, debemos utilizar lentes de una tonalidad más oscura para que logren filtrar mejor la luz. Los filtros de colores sepia suelen ser una buena opción tanto para ojos claros como oscuros, ya que logran resaltar muy bien los contrastes”, sugiere.

La experta comparte una serie de recomendaciones para elegir los lentes de sol correctos:

Realizar una consulta médica : antes de comprar lentes de sol, visitar a un oftalmólogo para asegurarse de cuáles cumplen con los filtros UV necesarios para proteger los ojos.

: antes de comprar lentes de sol, visitar a un oftalmólogo para asegurarse de cuáles cumplen con los filtros UV necesarios para proteger los ojos. Comprar en un lugar certificado: adquirir lentes en ópticas certificadas, evitando aquellos vendidos en la calle o en locales de mercadería genérica.

adquirir lentes en ópticas certificadas, evitando aquellos vendidos en la calle o en locales de mercadería genérica. Cuidar la graduación : En caso de usar anteojos recetados, se puede optar por anteojos de sol que incluyan la graduación, ayudando a mejorar la calidad visual.

: En caso de usar anteojos recetados, se puede optar por anteojos de sol que incluyan la graduación, ayudando a mejorar la calidad visual. Asegurarse de que tenga filtros adecuados: La elección del filtro UV depende de la actividad. Para la playa, son recomendables lentes verdes; en la ciudad, ámbar o marrones; y para la nieve, espejados con marcos envolventes.

Proteger la salud visual es una inversión a largo plazo. Elegir lentes de sol adecuados es una decisión clave para prevenir daños oculares y cuidar la visión en cada etapa de la vida. La buena calidad de unos lentes de sol no está necesariamente ligada a un precio elevado, sino a contar con filtros UV apropiados, asesoramiento profesional y una elección responsable según cada persona, su actividad y entorno.

Cuáles son las consecuencias de usar lentes de sol de mala calidad

"Los lentes de sol oscuros provocan la dilatación de la pupila, lo que permite la entrada de más rayos ultravioletas resultando en una mayor lesión de la mácula”, advierte la especialista. Además, los lentes de sol de sol de baja calidad pueden llevar a sufrir cefaleas, visión de halos o luces, efecto prismático o distorsión en la vista.

En ese sentido, explica: “A lo largo de nuestra vida, las células de la mácula, es decir, aquella región del ojo encargada de la discriminación de formas y colores, cumplen una determinada cantidad de procesos fotosensibles. Las diferentes ondas ultravioleta que emana el sol pueden generar daños directos a la estructura celular, lo que conocemos como maculopatía solar, que es la primera lesión que causan este tipo de lentes".

