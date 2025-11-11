Estos lentes de vidrio ámbar le dan un giro renovado a tu outfit.

Los lentes de sol tradicionales en tonos oscuros están quedando de lado para darle paso a un accesorio que promete conquistar el verano 2026. Se trata de los lentes con vidrios color ámbar o naranja translúcido, que combinan un estilo retro con un toque futurista para darle un giro renovado a cualquier outfit.

Este modelo no solo destaca por su diseño, sino también por la luminosidad que aporta. A diferencia de los lentes oscuros, los vidrios naranjas permiten el paso de más luz natural, generando un efecto cálido que realza el bronceado y suaviza los rasgos, aportando frescura y personalidad al rostro.

El regreso del estilo retro se refleja en los armazones geométricos o envolventes, con formas grandes pero livianas. Las estructuras, que pueden ser negras o metálicas, crean un contraste sofisticado que combina perfectamente con la vibra deportiva y moderna que domina esta tendencia.

Estos lentes son versátiles y se adaptan tanto para un día en la ciudad como para la playa, sumando actitud y estilo a cualquier look. Su combinación entre estética vintage y modernidad los convierte en el accesorio ideal para quienes buscan innovar sin perder elegancia.

Para usarlos, la clave está en animarse a mezclar estilos y colores que complementen el tono cálido de los vidrios. Así, estos lentes con vidrio naranja no solo protegen del sol, sino que también iluminan y destacan tu presencia en cada ocasión.

Adiós pollera de jean: la falda que será tendencia en el verano 2026

Después de varias temporadas de reinado absoluto, la clásica pollera de jean cede su lugar a una nueva protagonista del verano 2026, la falda con volados. Liviana, fresca y llena de movimiento, se impone como la prenda clave para quienes buscan combinar comodidad, estilo y un aire romántico sin esfuerzo.

La tendencia apunta a dejar atrás las telas rígidas y ajustadas para dar paso a cortes amplios y materiales livianos que acompañan el ritmo del verano argentino. Las faldas con volados aportan dinamismo y feminidad a cualquier look, y pueden adaptarse tanto a una salida informal como a una ocasión especial.