El truco de maquillaje que rejuvenece 10 años y es tendencia en TikTok

En el mundo del maquillaje, no todo pasa por bases, sombras o correctores: a veces, un detalle sutil puede marcar la diferencia. Así lo demuestran miles de tutoriales en TikTok que viralizaron un recurso clásico pero muchas veces olvidado: el delineado blanco, un truco simple que logra un efecto de mirada más fresca, despierta y joven.
Con el paso del tiempo, la zona de los ojos suele revelar signos de cansancio, pequeñas líneas y pérdida de firmeza. Aplicar un lápiz blanco en la línea de agua inferior (la parte interna del párpado) genera un efecto óptico inmediato, agrandando visualmente los ojos y devolviéndoles luminosidad. El blanco refleja la luz y hace que la mirada se vea más abierta, clara y descansada, un recurso ideal para mujeres de más de 40 años.
Además, esta técnica funciona como un rejuvenecedor visual: al centrar la atención en la luz y amplitud del ojo, disimula pequeñas arrugas o zonas oscuras, aportando un aire más fresco y natural. Simple, efectivo y fácil de sumar a la rutina diaria, el delineado blanco se impone como el truco estrella del maquillaje rejuvenecedor, capaz de iluminar la mirada y restar años en segundos.
Cómo aplicarlo correctamente
- Prepará la piel: limpiá y secá la zona del párpado inferior. Podés aplicar un toque de corrector o base neutra para unificar el tono.
- Elegí el delineador adecuado: optá por uno cremoso, de buena pigmentación y larga duración, para que el acabado sea suave y natural. Si tu piel es cálida, una versión marfil o blanco hueso puede resultar más favorecedora que el blanco puro.
- Aplicalo con sutileza: deslizá el lápiz sobre la línea de agua inferior con una pasada ligera. Si querés fijarlo, podés sellarlo con una pequeña cantidad de sombra blanca o translúcida.