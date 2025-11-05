El truco de maquillaje que rejuvenece 10 años y es tendencia en TikTok.

En el mundo del maquillaje, no todo pasa por bases, sombras o correctores: a veces, un detalle sutil puede marcar la diferencia. Así lo demuestran miles de tutoriales en TikTok que viralizaron un recurso clásico pero muchas veces olvidado: el delineado blanco, un truco simple que logra un efecto de mirada más fresca, despierta y joven.

Con el paso del tiempo, la zona de los ojos suele revelar signos de cansancio, pequeñas líneas y pérdida de firmeza. Aplicar un lápiz blanco en la línea de agua inferior (la parte interna del párpado) genera un efecto óptico inmediato, agrandando visualmente los ojos y devolviéndoles luminosidad. El blanco refleja la luz y hace que la mirada se vea más abierta, clara y descansada, un recurso ideal para mujeres de más de 40 años.

Además, esta técnica funciona como un rejuvenecedor visual: al centrar la atención en la luz y amplitud del ojo, disimula pequeñas arrugas o zonas oscuras, aportando un aire más fresco y natural. Simple, efectivo y fácil de sumar a la rutina diaria, el delineado blanco se impone como el truco estrella del maquillaje rejuvenecedor, capaz de iluminar la mirada y restar años en segundos.

Cómo aplicarlo correctamente