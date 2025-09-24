El truco que es tendencia en TikTok para que el maquillaje no se corra con el calor.

El maquillaje cambió. Los looks recargados que tapan la piel quedaron atrás y dieron paso a una nueva tendencia: naturalidad, liviandad y ese efecto healthy que acompaña mejor la temporada de calor. Sin embargo, con la humedad y las altas temperaturas aparece la pregunta clave: ¿cómo hacer que el maquillaje dure intacto durante todo el día?

La respuesta se volvió viral en TikTok y es mucho más sencilla de lo que parece: enfriar el rostro con hielo antes de aplicar los productos. Este truco, además de cerrar los poros, prepara la piel para que la base y el resto del maquillaje se adhieran mejor, logrando mayor duración y frescura. Eso sí, si tu piel es sensible, lo ideal es envolver el hielo en una tela para evitar irritaciones.

Cuál es el truco para que el maquillaje dure con el calor

Las expertas en estilismo coinciden en que la preparación es clave. Todo comienza con una buena limpieza con gel suave y una hidratación adecuada al tipo de piel: fórmulas ligeras para cutis graso y texturas más densas para pieles secas. Nunca debe faltar un protector solar libre de aceites, que proteja sin dejar sensación pesada.

Luego, la recomendación es optar por bases ligeras, rubores en crema que se funden con facilidad y labiales jugosos que aportan vitalidad. El primer no solo debe aplicarse en el rostro, sino también en párpados y labios para asegurar un acabado uniforme.

En verano el maquillaje suele desintegrarse con el calor, dependiendo su calidad.

El toque final llega con el polvo translúcido en la zona T y un spray fijador que refresca y sella el make up. En pieles secas, las brumas hidratantes entre pasos son grandes aliadas; en pieles grasas, los papeles matificantes son un salvavidas sin necesidad de retoques pesados.

La premisa del maquillaje de primavera es clara: no buscar la perfección absoluta, sino una frescura real que te acompañe todo el día sin correrse con el calor.