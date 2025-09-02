Straight bow: la tendencia en cejas que se volvió viral en TikTok.

Las cejas siempre fueron un rasgo clave a la hora de definir la expresión y personalidad del rostro. Si bien en los últimos años triunfaron las cejas naturales y despeinadas, ahora TikTok impone una nueva moda que gana cada vez más adeptas: las “straight bow” o cejas de arco recto.

Esta tendencia surge en medio del revival Y2K, esa estética dosmilera que rescata tanto prendas como estilos que en su momento fueron cuestionados: minifaldas, pañuelos en la cabeza, pantalones de tiro bajo y mucho denim. En lo que respecta a la mirada, algunos anticipaban el regreso de las cejas ultrafinas y arqueadas; sin embargo, la Generación Z marca el camino con cejas más tupidas, gruesas, definidas y rectas.

Figuras como Lily Collins, Rihanna o Gwen Stefani son referentes de este estilo, que aporta frescura, personalidad y un marco de fuerza a la mirada. Lo mejor es que no se necesita pasar por un salón profesional para lograrlo: con algunos elementos básicos de belleza y paciencia es posible hacerlo en casa.

Cómo es el paso a paso para tener las cejas estilo 'straight bow'

El paso a paso comienza con un cepillo de cejas para peinarlas y detectar su forma natural. Luego, con unas tijeras pequeñas, se recortan los pelitos que sobresalen de la línea superior. Con ayuda de pinzas, se eliminan los vellos que crecen hacia abajo, cuidando siempre de mantener el largo parejo.

Rihanna, Gwen Stefani y Lily Collins son algunas de las celebrities que apuestan por las cejas straight bow.

Una vez definida la forma recta, el maquillaje es clave para perfeccionar el resultado. Se recomienda usar un lápiz de cejas para rellenar y dar volumen, o un gel para fijar. En TikTok incluso se popularizó el uso de un papel o protector de sombras colocado justo debajo de la ceja, lo que ayuda a conseguir un acabado más prolijo y recto. Así, el “straight bow” se instala como la nueva obsesión beauty en redes, combinando fuerza y naturalidad en la mirada.