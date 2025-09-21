Sombras metalizadas: la tendencia que llega en 2026 para un makeup nocturno

Con la llegada de la temporada primavera-verano 2025/26, el maquillaje abre un nuevo capítulo donde el brillo y la personalidad son protagonistas. Si las redes sociales ya son un termómetro de lo que se viene, los tutoriales virales y los looks de pasarela confirman que las sombras metalizadas se convertirán en el must-have del maquillaje nocturno.
Esta tendencia, que mezcla lo retro con lo moderno, se impone como la favorita para dar dramatismo y sofisticación a cualquier look. La actriz y modelo Olivia Palermo lo dejó en claro durante el desfile de Carolina Herrera en Madrid: más allá de su outfit impecable, lo que capturó todas las miradas fue su makeup, protagonizado por sombras doradas con acabado metálico que iluminaron su mirada y marcaron estilo.
Cómo aplicar las sombras metalizadas
Las sombras metalizadas no solo son versátiles, sino también fáciles de adaptar. Se pueden llevar en tonos clásicos como dorado, cobre o plateado, o arriesgarse con colores vibrantes como azul eléctrico o verde esmeralda. El secreto está en aplicarlas en un solo tono sobre el párpado, una técnica que se alinea con otra de las grandes apuestas de esta temporada: el regreso de las sombras monocolor.
Menos es más. Cada vez se ven menos paletas multicolor, y las marcas apuestan por sombras individuales que permitan crear un impacto con un solo gesto. Los acabados también se diversifican: cromados, satinados, glossy o mate, siempre buscando realzar la expresión personal sin miedo a brillar.
En 2026, el makeup nocturno no se entenderá sin un toque de luz metálica en los ojos. Una tendencia lista para transformar cualquier salida en una ocasión especial.