Sombras metalizadas: la tendencia que llega en 2026 para un makeup nocturno

Sombras metalizadas: la tendencia nocturna que llega en 2026.

Con la llegada de la temporada primavera-verano 2025/26, el maquillaje abre un nuevo capítulo donde el brillo y la personalidad son protagonistas. Si las redes sociales ya son un termómetro de lo que se viene, los tutoriales virales y los looks de pasarela confirman que las sombras metalizadas se convertirán en el must-have del maquillaje nocturno.

Esta tendencia, que mezcla lo retro con lo moderno, se impone como la favorita para dar dramatismo y sofisticación a cualquier look. La actriz y modelo Olivia Palermo lo dejó en claro durante el desfile de Carolina Herrera en Madrid: más allá de su outfit impecable, lo que capturó todas las miradas fue su makeup, protagonizado por sombras doradas con acabado metálico que iluminaron su mirada y marcaron estilo.

Cómo aplicar las sombras metalizadas

Las sombras metalizadas no solo son versátiles, sino también fáciles de adaptar. Se pueden llevar en tonos clásicos como dorado, cobre o plateado, o arriesgarse con colores vibrantes como azul eléctrico o verde esmeralda. El secreto está en aplicarlas en un solo tono sobre el párpado, una técnica que se alinea con otra de las grandes apuestas de esta temporada: el regreso de las sombras monocolor.

Menos es más. Cada vez se ven menos paletas multicolor, y las marcas apuestan por sombras individuales que permitan crear un impacto con un solo gesto. Los acabados también se diversifican: cromados, satinados, glossy o mate, siempre buscando realzar la expresión personal sin miedo a brillar.

Olivia Palermo volvió a poner en tendencia las sombras metalizadas.

En 2026, el makeup nocturno no se entenderá sin un toque de luz metálica en los ojos. Una tendencia lista para transformar cualquier salida en una ocasión especial.