Soft grunge make up: los trucos para lograr el maquillaje viral de TikTok

El soft grunge make up se impuso como una de las grandes tendencias beauty del año gracias a su equilibrio perfecto entre rebeldía y naturalidad. Inspirado en la estética noventera, este look recupera la esencia del grunge clásico, pero con un giro más suave, descontracturado y actual. En TikTok e Instagram, el hashtag #softgrungemakeup suma millones de vistas y tutoriales, convirtiéndose en el sello de estilo de miles de creadoras.
El soft grunge conquistó a la Gen Z porque combina lo mejor de dos mundos: la actitud rebelde del grunge con la estética effortless que domina hoy. Es versátil, fácil de recrear con pocos productos, favorece a distintos tipos de rostros y transmite una vibra única, nostálgica pero moderna. Más que un maquillaje, es una declaración de estilo.
A diferencia del grunge tradicional, que apostaba por lo oscuro y dramático, el soft grunge propone una versión más sutil: ojos ahumados, labios difuminados y una piel luminosa sin exceso de cobertura. El resultado es un maquillaje con personalidad, que resalta la mirada y transmite actitud, pero sin perder frescura.
Claves para lograr el look soft grunge make up
1. Piel ligera y luminosa
La base no debe ser pesada. Usá una fórmula liviana o una crema con color que unifique el tono de piel sin ocultar completamente las imperfecciones. El objetivo es que la piel respire y se vea real.
2. Ojos ahumados, sin perfección
Aplicá sombras en tonos marrones, grises o negros, difuminadas alrededor de los ojos para lograr el efecto smog-rimmed. No se trata de líneas definidas, sino de un look algo desprolijo, como si te lo hubieras hecho con los dedos.
3. Delineado suave y difuminado
Olvidate del cat eye perfecto. Acá el delineado se hace con lápiz o sombra, y se esfuma con los dedos o un pincel para integrarlo con las sombras. Cuanto más natural, mejor.
4. Labios con efecto mordido
Usá tonos oscuros como rojos o ciruelas y aplicalos al centro de los labios, difuminando hacia afuera. Este efecto le da al look un toque desenfadado y moderno.
5. Rubor sutil en tonos tierra o rosados
El rubor acompaña, no compite. Aplicalo con suavidad para aportar un poco de color sin robar protagonismo a los ojos o los labios.