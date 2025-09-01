Soft grunge make up: los trucos para lograr el maquillaje viral de TikTok

Soft grunge make up: los trucos para lograr el maquillaje viral.

El soft grunge make up se impuso como una de las grandes tendencias beauty del año gracias a su equilibrio perfecto entre rebeldía y naturalidad. Inspirado en la estética noventera, este look recupera la esencia del grunge clásico, pero con un giro más suave, descontracturado y actual. En TikTok e Instagram, el hashtag #softgrungemakeup suma millones de vistas y tutoriales, convirtiéndose en el sello de estilo de miles de creadoras.

El soft grunge conquistó a la Gen Z porque combina lo mejor de dos mundos: la actitud rebelde del grunge con la estética effortless que domina hoy. Es versátil, fácil de recrear con pocos productos, favorece a distintos tipos de rostros y transmite una vibra única, nostálgica pero moderna. Más que un maquillaje, es una declaración de estilo.

A diferencia del grunge tradicional, que apostaba por lo oscuro y dramático, el soft grunge propone una versión más sutil: ojos ahumados, labios difuminados y una piel luminosa sin exceso de cobertura. El resultado es un maquillaje con personalidad, que resalta la mirada y transmite actitud, pero sin perder frescura.

Claves para lograr el look soft grunge make up

1. Piel ligera y luminosa

La base no debe ser pesada. Usá una fórmula liviana o una crema con color que unifique el tono de piel sin ocultar completamente las imperfecciones. El objetivo es que la piel respire y se vea real.

2. Ojos ahumados, sin perfección

Aplicá sombras en tonos marrones, grises o negros, difuminadas alrededor de los ojos para lograr el efecto smog-rimmed. No se trata de líneas definidas, sino de un look algo desprolijo, como si te lo hubieras hecho con los dedos.

3. Delineado suave y difuminado

Olvidate del cat eye perfecto. Acá el delineado se hace con lápiz o sombra, y se esfuma con los dedos o un pincel para integrarlo con las sombras. Cuanto más natural, mejor.

El soft grunge make up es una alternativa ideal para las salidas nocturnas.

4. Labios con efecto mordido

Usá tonos oscuros como rojos o ciruelas y aplicalos al centro de los labios, difuminando hacia afuera. Este efecto le da al look un toque desenfadado y moderno.

5. Rubor sutil en tonos tierra o rosados

El rubor acompaña, no compite. Aplicalo con suavidad para aportar un poco de color sin robar protagonismo a los ojos o los labios.