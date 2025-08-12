En 2025, el maquillaje se volvió más sensorial que nunca. La última obsesión beauty tiene nombre propio: jelly look makeup. Esta tendencia, que explotó en redes sociales y tocadores de influencers, se caracteriza por usar productos con una textura gelatinosa que se funden con la piel, dejando un acabado fresco, jugoso y natural.
Todo empezó con el jelly blush, un rubor con consistencia suave y translúcida que se diferencia de los clásicos en polvo o crema. Su fórmula ligera y acuosa no solo se siente fresca, sino que deja un brillo saludable, como si el rubor surgiera desde el interior. El boom fue tal que pronto llegaron sus “hermanos” beauty: jelly contour para esculpir el rostro y jelly lip tint para unos labios hidratados con color sutil.
La clave de este estilo está en su versatilidad: es perfecto para cualquier tipo de piel, fácil de aplicar y apto tanto para un make up exprés como para un look más trabajado.
El paso a paso para lograr el “Jelly look makeup”
- Prepará tu piel con tu rutina habitual de skincare para que el maquillaje se adhiera mejor y dure más.
- Aplicá el jelly contour en ligeras capas, dando de tres a cuatro toques en las zonas de contorno para definir el rostro.
- Sumá el jelly blush en los pómulos con movimientos suaves, logrando un toque radiante y natural.
- Pintá tus labios con el jelly lip tint para un acabado fresco y jugoso.
- (Opcional) Completá el look con máscara de pestañas y un delineado sutil para realzar la mirada sin perder naturalidad.
El jelly blush makeup no solo es una tendencia estética, sino también una opción funcional y versátil para quienes buscan un acabado natural y saludable en la piel. Su textura gelatinosa permite una aplicación uniforme y modulable, evitando parches y logrando un difuminado perfecto, incluso para principiantes. Además, gracias a su fórmula ligera, se adapta a todo tipo de piel, brindando un efecto “glow” fresco que dura horas sin sentirse pesado. Muchos productos jelly incluyen ingredientes hidratantes, lo que ayuda a mantener la piel suave y nutrida. Por eso, se ha convertido en un imprescindible del maquillaje diario en 2025.