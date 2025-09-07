Primavera 2025: tres tendencias de maquillaje para el día.

La primavera 2025 trae consigo nuevas propuestas en maquillaje que buscan resaltar la frescura y la luminosidad de cada persona, acompañando los días soleados y los planes al aire libre. Con el regreso de las temperaturas cálidas, las tendencias apuestan a realzar la belleza natural a través de texturas ligeras y combinaciones versátiles que se adaptan a distintos estilos y ocasiones.

Antes de comenzar, los expertos recomiendan preparar la piel con crema hidratante y primer para lograr un acabado duradero y fresco. Además, se sugiere animarse a mezclar acabados mate, satinados y gloss, siempre con herramientas limpias para un resultado impecable.

Tres tipos de maquillaje para la primavera 2025

Tonos tierra: calidez y profundidad

Los marrones, terracotas y cobres son los grandes protagonistas de la temporada. Estos tonos aportan calidez y un aire sofisticado, perfectos para un look de tarde. La clave está en una base ligera, bronzer dorado y un delineado marrón que suavice la mirada. En labios, un gloss sutil; en mejillas, rubor durazno y un iluminador discreto para sumar frescura. Ideal para salidas casuales o un café con amigas.

Tonos neutrales: elegancia minimalista

El maquillaje en tonos neutros sigue firme gracias a su versatilidad. Sombras beige, rosa claro o champagne, acompañadas de máscara de pestañas, crean un estilo sobrio y adaptable a cualquier outfit. Los labios en tonos nude y un rubor casi imperceptible completan un look pulido que transmite elegancia sin esfuerzo.

Los tonos tierras, el no makeup y los colores rosados son la tendencia para esta Primavera 2025.

Clean look: frescura y naturalidad

Esta propuesta se centra en destacar la piel luminosa y saludable. Con una base ligera o crema con color, corrector solo en zonas puntuales y un toque de iluminador en el lagrimal, se logra un rostro fresco. Los labios se llevan con bálsamo teñido y el iluminador en pómulos aporta un glow natural. Una opción perfecta para la oficina o paseos de día.