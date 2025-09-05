Primavera 2025: así son las uñas Watercolor Chrome Nails que van a ser furor esta temporada.

Las uñas Watercolor Chrome van a ser tendencia esta primavera 2025, según expertos en manicuría. Como cada temporada, se ponen de moda diferentes estilos, colores y diseños de uñas. Si ya te aburriste de las uñas clásicas, con un solo color, y querés innovar y probar algo diferente, este diseño te va a encantar.

Las Watercolor Chrome son coloridas, modernas y sofisticadas. Rita Ora fue una de las celebridades que fue vista usándolas, y desde entonces, se convirtieron en tendencia. Se trata de una mezcla luminosa de colores con un efecto perlado. Michelle Humphrey, manicurista de celebridades en Londres, conversó con Real Simple y contó cómo son estas uñas y cómo se pueden hacer en casa, sin necesidad de ir a un salón.

Qué son las Watercolor Chrome Nails

"Pensalas como una pintura abstracta de acuarela para tus uñas, pero con un brillo metálico futurista", explica la experta. Y les describió como un “arte de uñas onírico y multitonales, donde suaves veladuras de color se funden entre sí". Lo particular de estas uñas es que reflejan la luz de manera diferente dependiendo desde dónde las mires. "Podés jugar con cualquier paleta de colores y seguir logrando ese mismo efecto cromado y artístico", dice Michelle.

Si te las vas a hacer a un salón, podés llevarle una foto de referencia a tu manicura y pedirle que te aplique un esmaltado en degradé con áreas difuminadas y superpuestas de pigmento cromado encima. Es clave usar más de un tono de cromo para lograr un efecto multidimensional e iridiscente.

También es muy importante el color que elijas de base para "construir mezclas suaves y fluidas de color” y evitar “bloques sólidos de esmalte”, explica Humphrey, igual que lo harías con pinturas de acuarela. Elegí cuantos colores quieras. Cuantos más, mejor. “¡Ni te puedo contar cuántos tonos diferentes usé!”, comenta la manicura.

Cómo hacerlas en casa

Elegí colores en tonos complementarios. “Cuanto más tonales sean, mejor funcionarán juntos”, dice Humphrey. Elegí dos o tres esmaltes para cada uña y aplicalos suavemente con una esponja para que se mezclen” y logren ese acabado suave de acuarela. Una vez seco, aplicá una capa de polvo cromado para lograr ese “brillo reflectante” característico, y lo sella con un top coat brillante.