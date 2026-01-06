A qué hora llueve en Rosario: el pronóstico del tiempo en Santa Fe hoy, martes 6 de enero de 2026

Rosario atraviesa otro día típico del verano santafesino: calor sostenido, cielo con nubosidad variable y expectativas puestas en la llegada de alivio. Como suele ocurrir en esta época, el interrogante no es solo si llueve, sino cuándo.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundido para este martes 6 de enero, la inestabilidad aparece recién hacia la noche. Durante la mayor parte del día, el tiempo se mantiene estable, aunque con señales de cambio que se consolidan en las últimas horas de la jornada.

A qué hora puede llover en Rosario este martes

De acuerdo al pronóstico del SMN, en la ciudad de la bandera no se esperan lluvias durante la mañana ni la tarde. La probabilidad de precipitaciones comienza a aumentar a partir de la noche, con valores estimados entre el 10% y el 40%.

Este comportamiento responde a un patrón clásico del verano en el Litoral: jornadas calurosas que acumulan energía y derivan en inestabilidad nocturna. Al menos por ahora, no hay tormentas generalizadas, sino de lluvias aisladas o chaparrones.

Pronóstico de Rosario.

Altas temperaturas: cómo será la máxima en Santa Fe y Rosario para este martes

El martes se presenta con una temperatura mínima de 18° y una máxima de 31° en Rosario. El pico de calor se espera durante la tarde, con cielo parcialmente nublado y viento leve.

En la ciudad de Santa Fe, el panorama es similar: máxima de 31° y mínima de 17°, aunque sin lluvias previstas para este martes. Recién el miércoles aparece mayor probabilidad de tormentas en la capital provincial.

Pronóstico de Santa Fe.

Qué anticipa el pronóstico para los próximos días

El miércoles 7 de enero se perfila como una jornada más inestable en la región. En Rosario, el pronóstico indica cielo mayormente nublado durante la mañana y posibles lluvias hacia la noche, con una máxima de 32°.

Este escenario coincide con lo que vienen señalando informes del SMN: enero arranca con calor persistente y lluvias intermitentes, sin un cambio de masa de aire significativo en el corto plazo.

Las recomendaciones de SMN para el calor de esta semana