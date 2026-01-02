Avanzan las obras en el nuevo puente Carretero de Santa Fe. Esta arteria clave conectará la capital con la ciudad de Santo Tomé. Según informaron autoridades provinciales, ya se construyó más de la mitad de la estructura, por lo la inaugración del puente, está cada vez más cerca.

La obra, adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas, está financiada íntegramente por el Gobierno de la provincia de Santa Fe y ha costado un total de $39.811.000 millones.

En las últimas semanas de diciembre, se comunicó la puesta en marcha de 30 metros de vigas longitudinales. Ahora seguirán dándole forma al puente con la colocación de 56 piezas que van a terminar de dar forma a la calzada, según informó El Litoral.

El Ministerio de Obras públicas de Santa Fe difundió en sus redes sociales un escrito en el que dieron más información sobre el estado del nuevo puente carretero. "Ya comenzamos a colocar las primeras vigas y tenemos más de la mitad de las pilas terminadas", expresaron.

Sobre el avance en concreto manifestaron: "Estamos avanzando con pilotes, columnas y cabezales que dan forma a esta obra histórica. También seguimos trabajando sobre el terraplén de avance, que nos permite sostener el ritmo incluso con el río bajo y mantener el flujo de agua. Estamos enfocando tareas en las pilas 1, 4 y 5, del lado de Santo Tomé, para cerrar el año con más progreso”.

El objetivo del nuevo puente carretero en Santa Fe

El nuevo puente de Santa Fe tiene un objetivo claro: facilitar la conexión y movilidad hacia la capital de Santa Fe.

Una obra de tal magnitud requirió de ciertas modificaciones durante el proceso de construcción. Debido al bajo nivel del cauce, el equipo a cargo decidió reemplazar el uso de pontones flotantes por tareas ejecutadas desde un terraplén.

En tanto, el montaje de las vigas de 30 metros de longitud marcó el inicio de una etapa elemental del proyecto. La colocación de estos tramos comenzó a darle forma visible a la estructura, generando un impacto directo en el paisaje.