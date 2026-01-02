En los últimos días, un macabro hallazgo llenó de desconcierto a los vecinos de Santa Fe. En la jornada del miércoles, apareció una lancha encallada entre camalotes en el río Coronda, a la altura de Sauce Viejo, con los cuerpos de dos cuerpos fusilados.

En el interior de la embarcación también había armas de fuego y el cadáver de un animal vacuno. Las primeras versiones que trascendieron hablan de un posible ajuste de cuentas por robo de ganado.

Qué se sabe de la lancha con los dos hombres fusilados

El hallazgo se produjo después de que los vecinos de la zona advirtieran a la Policía que veían una embarcación que flotaba sin rumbo. Después de la llamada al 911 acudieron al lugar efectivos de la Comisaría 19ª y de la Prefectura Naval Argentina, quienes confirmaron que los dos hombres que se encontraban dentro de la lancha estaban sin vida.

Según La Capital la lancha había quedado varada a la altura de la calle Jujuy en el distrito costero. Además de los cuerpos, en el interior los agentes de seguridad encontraron el cadáver de un animal vacuno y al menos un arma de fuego, lo que encendió inmediatamente las alarmas del equipo de investigadores.

El informe preliminar de los primeros peritajes de la Policía de Investigaciones (PDI) indicó que las víctimas presentaban heridas de arma de fuego compatibles con disparos de escopeta. En la escena se hallaron cartuchos de plomo, lo que estima además que el ataque se produjo a corta distancia. Aún no se logró establecer ni la identidad de los hombres ni el lugar exacto donde ocurrieron los fusilamientos.

Cómo sigue la investigación: las principales hipótesis

El fiscal a cargo ordenó el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para la realización de las autopsias. También dispuso el secuestro de la lancha y peritajes exhaustivos sobre la embarcación y sobre el animal hallado en su interior.

Entre las hipótesis que analizan los investigadores, toma relevancia la posibilidad de un robo de ganado y un consecuente ajuste de cuentas. La presencia del vacuno en la lancha refuerza la teoría de que los hombres podrían haber estado transportándolo y, en ese momento, haber sido sorprendidos por el dueño del animal o por algún puestero de la zona de las islas.

La tarea de los investigadores está complicada porque no hay testigos del hecho y no se cuenta con registros de cámaras de seguridad en el entorno fluvial. En el lugar trabajó un equipo multidisciplinario de la PDI para recolectar pruebas y reconstruir el recorrido de la lancha desde el sitio del ataque hasta el punto donde quedó encallada.

Por el momento se intenta identificar a las víctimas mediante sus huellas dactilares. Además se está rastreando la matrícula de la embarcación y están analizando las marcas del animal para dar con su propietario.