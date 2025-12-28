Importante textil suspendió a todo su personal.

Un importante textil le debe el sueldo a los trabajadores desde hace dos meses y lejos de solucionar la situación decidió suspender a todo el personal. Este sector es uno de los más golpeados por la crisis económica y las medidas de Javier Milei.

Se trata de dos empresas que funcionan en el mismo predio de Cañada de Gómez, Santa Fe, y tienen el mismo dueño: Macchi Textil y La Valeria, ambas propiedad del contador Abel Macchi.

Estas empresas empleaban a unas 100 personas y eran referentes regionales hasta el 2024, cuando estallaron distintos conflictos con su dueño, quien enfrenta denuncias por estafas millonarias y está siendo investigado por la Justicia.

Según detallaron desde el sector, la situación empeoró tras el default de los negocios financieros paralelos que manejaba Macchi que entre otras cuestiones se dedicaba al cambio de cheques en el mercado informal.

Tras esto, el empresario dejó de abonar los sueldos de su textil mientras la actividad se fue frenando por el rebote de cheques a proveedores por falta de fondos. La deuda sería de más de 12 mil millones de pesos.

También hubo pedidos de quiebra y denuncias por presuntas estafas a ahorristas, lo que hizo que la situación se vuelve insostenible para muchos trabajadores que renunciaron a sus puestos, quedando unos 25 en el lugar.

Los trabajadores evalúan un corte de ruta y toma de la fábrica

La firma le debe a los trabajadores los sueldos de noviembre y diciembre y el aguinaldo. Solo recibieron 50 mil pesos antes de que les llegue la notificación de la suspensión hasta el 11 de enero.

Tras esto, los operarios y sus familias afirmaron que evalúan cortar la ruta 9 y tomar la planta para visibilizar el reclamo, mientras trascendió que el dueño traspasaría las fábricas textiles a proveedores de tela, a quienes les debe una importante suma de dinero.