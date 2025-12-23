Despidos y cierre de sucursales en una cadena de farmacias.

La crisis económica que generó con sus medidas Javier Milei golpeó a casi todos los sectores y los trabajadores de una reconocida cadena de farmacias se quedaron en la calle tras el cierre de varias sucursales.

Farmacias Dr. Ahorro, cadena de medicamentos de origen mexicano, cerró sucursales en el interior del país y comenzó a enviar telegramas de despidos. Se esperan más cierres en la Ciudad de Buenos Aires y hay 300 puestos de trabajo en peligro.

Los trabajadores denuncian un vaciamiento de la empresa señalando que progresivamente fueron disminuyendo el stock, llevando a que en la actualidad tengan los depósitos casi vacíos y faltante de unas 140 de especialidades medicinales.

Asimismo, recalcaron al medio Anred, que desde que comenzó el año no tienen ningún mes con aportes previsionales completamente pagos, así como que desde septiembre les dejaron de aportar la totalidad de los mismos. También contaron que en noviembre cobraron el sueldo en tres cuotas.

Los empleados no saben si la empresa se va a vender o busca declarar la quiebra. De todas maneras, señalan que en caso de que se dé la quiebra sería "fraudulenta", ya que se sigue facturando un monto que podría mantener el esquema y podría reponer la mercadería faltante.

Farmacias Dr. Ahorro envió telegramas de despidos

Con el motivo de "causas de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo no imputables al empleador" la empresa comenzó a enviar en los últimos días los telegramas de despido.

En esa línea, ofrecen una indemnización según art. 247 de la Ley de Contrato de trabajo, que es del 50 por ciento, aunque los trabajadores sostienen que no es algo legal y que debería abonar la totalidad del pago por despido.

Aseguran que la firma no respetó los pasos de pedido preventivo de crisis, ni la prioridad de despedir primero a los de menor antigüedad, sino que desvincularon personas con más de 20 años en la empresa.

"Hay que organizarse y es importante que la organización abarque a todos, tanto los despedidos como los que aún continúan, para poner freno a los despidos, impugnar las causas, pelear por las reincorporaciones o por los montos indemnizatorios que realmente corresponden", señalaron desde el sector de los trabajadores ante esta situación.

En esa línea, sumaron: "La prioridad es frenar la pérdida de la fuente de trabajo, y para ello es importante la acción conjunta, más allá de la acción individual a nivel judicial. Con el objetivo puesto de ser posible en lograr las reincorporaciones de los cesanteados".