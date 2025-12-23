El periodo de sesiones extraordinarias avanza esta semana con una nueva etapa en el Congreso Nacional para retomar el debate por el Presupuesto 2026 en el Senado y que el oficialismo pretende promulgar el proyecto sin dilataciones. La agenda parlamentaria convocada hasta el 30 de diciembre, con excepción por el feriado del 25, se centra en reformas económicas y estructurales sin perder el objetivo del “déficit cero” por parte de La Libertad Avanza (LLA). En tanto, el gobierno libertario avanza con nuevos cambios de gabinete. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El gobierno de Milei oficializó nuevos cambios de gabinete en áreas claves
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 4 minutos
Un libro para mirar los noventa contra Milei
Hace 1 hora
Oficializaron a Wasserman como presidente del Banco Nación y Píparo tendrá un cargo
El Gobierno confirmó por decreto la salida de Daniel Tillard y la llegada de Wasserman, actual vicepresidente del banco y dirigente cercano a Karina Milei. También oficializó la incorporación de Carolina Píparo al directorio del banco estatal.
Darío Wasserman, el nuevo presidente del Banco Nación
Hace 1 hora
El Gobierno aceptó la renuncia del titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica y designó a su reemplazo
El Gobierno de Javier Milei oficializó la renuncia de Germán Guido Lavalle como titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y designó en su reemplazo a Martín Eduardo Porro.
La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial y determinó que los cambios tendrán efecto a partir del 18 de diciembre, en el marco de la reorganización de estructuras clave dentro del área energética nacional.
Hace 1 hora
Milei invita un asado motivacional a su tropa tras primer tropiezo del nuevo Congreso
Mientras termina de sellar la votación en el Senado por el Presupuesto, armó una cena en la quinta de Olivos para su gabinete. Habrá balance de un año marcado por graves problemas políticos y económicos. Hubo movimientos en Casa Rosada con senadores opositores que podrían darle la sanción definitiva este viernes.
Javier Milei armó un asado de fin de año este lunes en la quinta de Olivos donde invitó a todo su gabinete, ministros, Secretarios y dirigentes de La Libertad Avanza. Se trata de un agasajo que funcionará para motivar a su tropa tras el primer tropiezo del nuevo Congreso. Estarán en Olivos su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Mario Lugones, Mariano Cúneo Libarona, Alejandra Monteoliva, Carlos Presti, Diego Santilli y Pablo Quirno.
Hace 2 horas
Diputados buscan reabrir la comisión Libra tras el contrato de Milei y Davis
Luego de que se conociera la existencia de un contrato que habrían firmado Milei y el creador de $Libra y que se hará público en los próximos días, los diputados de la oposición pujan por reabrir la investigación en el Congreso.
Tuit de Maximiliano Ferraro
La confirmación de la existencia de un contrato confidencial entre el presidente Javier Milei y el creador de $Libra Mark Hayen Davis activó las conversaciones entre los miembros de la comisión investigadora por la criptoestafa. Con la certeza de que el documento se hará público en los próximos días, comienzan a trazar una estrategia para reabrir la investigación en el Congreso a partir de marzo.
Hace 3 horas
Sigue la guerra entre el PRO y LLA por los tres auditores de la AGN
Este lunes asumieron los tres auditores cuestionados por el PRO. Después de presentar un amparo por inconstitucionalidad, Cristian Ritondo elevó una nota al titular de la Auditoría General de la Nación para que retrotraiga las designaciones cuestionadas judicialmente.
Pese a que ambos reconocen una larga y buena relación personal, el vínculo político entre Cristian Ritondo y Martín Menem se resintió por la jura, en la madrugada del jueves, de tres auditores nacionales en la Cámara de Diputados. El jefe de la bancada PRO impugnó ese acto ante el Poder Judicial, pero el libertario lo avaló y los auditores asumieron formalmente este lunes. El presidente del partido amarillo bonaerense reiteró su postura y presentó un nuevo escrito, esta vez ante la Auditoría General de la Nación, para retrotraer la situación.