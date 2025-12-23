El gobierno de Milei oficializó nuevos cambios de gabinete en áreas claves

El Gobierno de Javier Milei oficializó la renuncia de Germán Guido Lavalle como titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y designó en su reemplazo a Martín Eduardo Porro.

La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial y determinó que los cambios tendrán efecto a partir del 18 de diciembre, en el marco de la reorganización de estructuras clave dentro del área energética nacional.