Hacer un asado para las fiestas cuesta hasta $ 150.000: subió más de 100% en un año

Es un clásico que va perdiendo vigencia por la imposibilidad de acceder a ella. Se trata de la carne y el clásico asado de las fiestas. En los últimos dos meses el precio de la carne sobre pasó ampliamente la inflación, después de cierta estabilidad de principio de año. En el sector prevén que el mercado empezará a corregir los precios a la baja recién en enero.

Un asado navideño se estima en dos kilos de carne, mixturado entre asado y vacío, entraña (suele ubicarse similar o un poco arriba del vacío), chorizos, morcillas y achuras. Si sumamos empanadas de entrada, provoleta y la ensalada, ya se va haciendo más difícil. Pan, vino, gaseosas, carbón o leña y el postre opcional.

De acuerdo a un relevamiento de precios que hizo El Destape, un asado para cuatro personas en estas Fiestas cuesta entre $100.000 y $150.000. Si se tiene en cuenta que el año pasado el costo promedio para la misma cantidad de integrantes fue de $ 61.300, y el promedio este año se estima en $ 125.000, en un año la suba fue de 103,92%.

1) Escenario con precios COTO

Carnes/achuras

Asado (0,8 kg) → 0,8 × $10.899 ≈ $8.720

Vacío (0,6 kg) → 0,6 × $22.499 ≈ $13.500

Entraña (0,4 kg) → 0,4 × $18.999 ≈ $7.600

Chorizos y morcillas (~1,5 kg mixto) → ~ $11.000 — $14.000

Achuras (~0,5 kg) → ~ $7.000

Subtotal carnes ≈ $48.800 – $50.800

Total con acompañamientos: 102.300

2) Escenario con precios Carrefour

Carnes/achuras

Asado/Novillito (1,0 kg mezcla) → ~ $12.200 – $13.600

Vacío (0,6 kg) → ~ $12.200 × 0,6 ≈ $7.300

Entraña/otro similar (0,4 kg) → ~ $13.000 × 0,4 ≈ $5.200

Chorizos + morcillas (~1,5 kg) → ~ $11.500 – $13.500

Achuras (~0,5 kg) → ~ $7.000

Subtotal carnes ≈ $46.000 – $49.800

Total con acompañamientos: 101.030

Carnicerías RES

Carnes/achuras

Asado (0,8 kg) → 0,8 × $20.009 ≈ $16.007

Vacío (0,6 kg) → 0,6 × $27.058 ≈ $16.235

Entraña (0,4 kg) → 0,4 × $19.500 ≈ $7.800

Chorizos + morcillas (~1,5 kg) → 1,5 × $11.674 ≈ $17.500

Achuras (~0,5 kg) → estimado $9.000

Subtotal carnes ≈ $66.500 – $67.000

Total con acompañamientos: 118.500

Acompañamientos

Empanadas (12 u.) → ~$12.000

Pan → ~$7.500

Ensalada (lechuga + tomate) → ~$6.000

Salsas + sal gruesa → ~$3.000

Bebidas (vino + gaseosas) → ~$18.000

Carbón/utensilios → ~$5.000

La diferencia entre comprar en supermercado o carnicería especializada puede ser casi un 20% o más en el total del asado. Los acompañamientos (pan, bebidas, ensaladas) representan casi tanto como los cortes de carne si se suman bebidas alcohólicas y gaseosas, lo que tensiona el presupuesto de la comida completa