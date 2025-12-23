Pese al rechazo de Argentina, petrolera inglesa insiste con producir crudo en Malvinas

La petrolera inglesa Rockhopper Exploration, declarada como ilegal por la Argentina, informó este lunes que alcanzó el cierre financiero total del proyecto Sea Lion donde planea producir petróleo a 200 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Pese al rechazo de la Argentina, la empresa inglesa insiste en avanzar con el proyecto offshore y da un paso más en su objetivo de comenzar a producir crudo a partir de 2028.

La información sobre el cierre financiero se conoce después de que el 10 de diciembre aprobara la Decisión Final de Inversión (DFI) sobre Sea Lion, un paso determinante para intentar avanzar en el proyecto.

Rockhopper no dio detalles sobre bancos o firmas que participaron del cierre del financiamiento ni se manifestó respecto al rechazo argentino sobre su actividad ilegal en el proyecto Sea Lion. El gobierno argentino rechazó la actividad de la petrolera inglesa y expresó que desconoce “el otorgamiento de concesiones de exploración hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas”.

Rockhopper, que descubrió petróleo en Malvinas en 2010, forma parte de la lista de las 10 compañías sancionadas por la Argentina por realizar “actividades ilegales de exploración de hidrocarburos”. Si bien la Argentina siempre rechazó la actividad clandestina de exploración de petróleo en Malvinas, las sanciones efectivas a petroleras se iniciaron en 2012 y continuaron en 2022.

Ilegales

La compañía Rockhopper posee el 35% del proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las islas Malvinas. La operación del proyecto y el principal accionista con el 65% de la participación es la empresa israelí Navitas Petroleum, que además proporciona la mayor parte del financiamiento.

El cierre de la estructura financiera que se conoció este lunes corresponde a Rockhopper, pero podría implicar un paso clave para que las compañías intenten pasar a la fase de desarrollo del proyecto offshore. En rigor, para esto faltaría que la petrolera Navitas concluya la estructura financiera.

La Fase 1 del proyecto Sea Lion requiere de una inversión de 2.100 millones de dólares para la primera extracción de petróleo. Las empresas planean extraer en la primera fase del proyecto alrededor de 55.000 barriles diarios de crudo.

Ambas compañías anunciaron el 10 de diciembre que aprobaron la Decisión Final de Inversión (DFI) sobre el proyecto Sea Lion, un hito relevante ya que es la instancia que implica la confirmación de un compromiso de las empresas para avanzar en concreto en un proyecto.

Sam Moody, director ejecutivo de Rockhopper Exploration, indicó que “me complace enormemente haber alcanzado el cierre financiero del proyecto Sea Lion, posiblemente el día más importante de nuestra historia desde su descubrimiento. Ahora esperamos con interés iniciar la fase de desarrollo del yacimiento con nuestro socio y operador Navitas”.

La Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, emitió un comunicado luego de que se conociera que las compañías tomaron la decisión de inversión. “La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida Decisión Final de Inversión anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper y Navitas para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina”.