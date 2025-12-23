Karina Milei junto a la militante libertaria Rocío Gómez. Foto: rociogomez.ok.

En la previa de Nochebuena y como regalo navideño, la secretaría general de la Presidencia que conduce Karina Milei prorrogó la designación de Rocío Ángeles Julieta Gómez como Coordinadora de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales. Pero la militante libertaria de 22 años cercana al activista digital del Gobierno, Iñaki Gutiérrez, recibirá un sueldo total de $2.274.263 bajo el suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV, pese a no cumplir los requisitos mínimos del Convenio Colectivo del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

La medida, firmada por la hermana del Presidente, se extenderá por 180 días hábiles y se produce sin la correspondiente convocatoria a un proceso de selección, lo que hace mella en la credibilidad de una administración que llegó a la Casa de Gobierno con la bandera de terminar con los “ñoquis” y los “parásitos” del Estado nacional.

El cargo que ocupa Gómez forma parte de la estructura de primer y segundo nivel operativo de la Secretaría General y, según la resolución, cuenta con crédito presupuestario suficiente para atender el gasto, a pesar de las limitaciones que impone el Convenio Colectivo. La prórroga incluye autorización excepcional para el pago del suplemento, una medida que contrasta con las promesas de reducir el tamaño de la administración pública que el presidente Javier Milei manifestara públicamente en múltiples discursos y redes sociales.

El Gobierno, que llegó con la promesa de reducir el empleo público improductivo y achicar la burocracia, sigue premiando con cargos a referentes políticos en una acción que choca contra de su narrativa de austeridad. En ese marco, la continuidad de Gómez contrasta con una visión oficialista que considera que el empleo público no aportan valor al sistema y sobrecarga el gasto público.

Iñaki Gutierrez, Eugenia Rolón y Rocío Gómez.

El vínculo con Iñaki Gutiérrez

Gómez mantiene además vínculos con el ex community manager gubernamental Iñaki Gutiérrez, quien fuera responsable de las redes sociales del Gobierno y sigue colaborando en la comunicación digital de manera ad honorem. Su cercanía con el equipo de Milei y su militancia dentro del espacio libertario explican, en parte, su designación en un cargo estratégico dentro de la Secretaría General de la Presidencia. Su perfil de Instagram está lleno de posteos militando al presidente Javier Milei, con presencia activa en distintos actos y fotos con los referentes del ecosistema libertario.

La decisión, que se da en un contexto de fuerte visibilidad mediática y política, pone en jaque la transparencia en la asignación de cargos políticos en la administración pública, mientras el Ejecutivo defiende la medida como parte de la gestión operativa de la Casa Rosada.