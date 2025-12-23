Javier Milei junto a Carolina Píparo.

El Gobierno de Javier Milei oficializó la incorporación a la estructura del Banco Nación de Carolina Píparo, flamante directora de la entidad. La ex diputada libertaria fue sumada tras aceptar la renuncia de Rodolfo Carvajal, según el Decreto 907/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

Además, el Gobierno nacional confirmó la llegada de Darío Wasserman como nuevo presidente del Banco Nación, tras la renuncia de Daniel Tillard. La designación ya se formalizó y representa un paso clave dentro de las modificaciones que atraviesa el equipo económico del presidente Javier Milei.

La designación de Píparo no podría haberle caído en mejor fecha: su banca como diputada nacional culminó el pasado 10 de diciembre, por lo que inmediatamente lograron ubicarla en otro puesto dentro del Estado nacional recortado bajo la gestión de Milei.

Píparo al Banco Nación: nuevo cargo en la gestión Milei

Carolina Rosana Píparo ocupó varios roles legislativos y ejecutivos tanto a nivel provincial como nacional. Antes de entrar en la política formal, trabajó como empleada en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, donde desarrolló parte de su trayectoria profesional previo a sus primeros cargos electivos.

Su primer cargo público de relevancia fue como diputada provincial en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, donde representó a la Octava Sección Electoral desde el 10 de diciembre de 2017 hasta el 10 de diciembre de 2021. En ese período integró espacios vinculados a Cambiemos y Juntos por el Cambio. Simultáneamente a su función legislativa, Píparo también ocupó cargos ejecutivos municipales en su ciudad natal, La Plata. Fue nombrada Secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata bajo la gestión de Julio Garro.

En las elecciones legislativas de 2021 fue electa diputada nacional por la provincia de Buenos Aires con la alianza Avanza Libertad, el frente de José Luis Espert. Luego se acercó al espacio liderado por Javier Milei y creó su propio bloque llamado “Buenos Aires Libre” antes de volver a alinearse con La Libertad Avanza.

En diciembre de 2025 Carolina Píparo dejó su banca en la Cámara de Diputados una semana antes de la finalización formal de su mandato para asumir un nuevo cargo en la estructura del Poder Ejecutivo nacional: fue designada como directora del Banco de la Nación Argentina, cargo que ocupará hasta el 1° de enero de 2028 según el decreto oficial que formalizó su nombramiento.

En 2023 llegó a ser candidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza, pero perdió ante Axel Kicillof y tuvo una fallida designación como directora de ANSES al comienzo del gobierno libertario. Pese que hasta el propio presidente electo la había confirmado públicamente y hasta se había reunido con Fernanda Raverta para empezar la transición, quien llegó a ocupar el cargo desde el 10 de diciembre fue Osvaldo Giordano.

Quién es Darío Wasserman

Darío Wasserman, flamante presidente del Banco Nación

En cuanto a su trayectoria, Wasserman tiene un sólido recorrido en el sector financiero, con un enfoque especial en las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), fundamentales para facilitar el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Entre 2020 y 2023 presidió Móvil SGR, y antes, de 2016 a 2020, estuvo al frente de Garantizar SGR, una compañía cuyo accionista principal es el propio Banco Nación.

Además, Wasserman ejerció la presidencia de la Cámara Argentina de SGR y fue vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía (ALIGA). Durante su gestión en Garantizar SGR, la entidad recibió importantes reconocimientos, como el premio “Great Place to Work” en 2018 y 2019, el galardón “Microsoft AI+ Tour Argentina 2019” por la digitalización de su plataforma y el Premio ALIDE 2019 por modernización tecnológica.

También lideró la consultora privada Inversiones y Análisis S.A., lo que sumó experiencia en el ámbito financiero privado. En el plano político, su perfil se consolidó gracias a su cercanía con la hermana del presidente Milei y al trabajo conjunto con su esposa, Pilar Ramírez, actual presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña. Ambos tuvieron un rol fundamental como anfitriones en las primeras reuniones del movimiento libertario.