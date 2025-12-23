El Gobierno oficializó a Darío Wasserman como presidente del Banco Nación y Carolina Píparo tendrá un cargo

Darío Wasserman, el nuevo presidente del Banco Nación

El Gobierno formalizó la designación de Darío Wasserman como nuevo presidente del Banco Nación, tras la salida de Daniel Tillard. El cambio, que había sido anunciado días atrás, fue formalizado mediante el Decreto 903/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. El nuevo titular, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente de esa entidad, asumirá la conducción del banco con el objetivo de dar continuidad a las políticas que viene implementando el organismo, según indicó el Poder Ejecutivo.

La decisión se enmarca en una serie de recambios dentro del equipo económico del Gobierno. En ese contexto, se produjo recientemente la renuncia de Juan Pazo como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y su reemplazo por Andrés Vázquez. Desde la Casa Rosada señalan que los cambios responden a una reconfiguración en áreas consideradas estratégicas, en línea con el rumbo político del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de un proceso de ajustes en la administración nacional.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En paralelo, a través del Decreto 907/2025, el Ejecutivo también oficializó la incorporación de Carolina Píparo al directorio del Banco Nación, luego de aceptar la renuncia de Rodolfo Carvajal.

La salida de Tillard no es una novedad, ya que forma parte de cambios que el Ejecutivo había anunciado semanas atrás. El ex funcionario era resistido por su cercanía con el peronismo cordobés de Juan Schiaretti y al actual mandatario provincial, Martín Llaryora. En esa misma línea política ya habían dejado sus cargos otros funcionarios, como Osvaldo Giordano, ex titular de la ANSES, y Franco Mogetta, ex secretario de Transporte.

Carolina Píparo tendrá un cargo en el Banco Nación

Con estos movimientos, la conducción libertaria avanzó en una política de recambio orientada a alinear el Banco Nación con su estrategia de gestión y a fortalecer el círculo político de confianza del oficialismo, encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La trayectoria de Wasserman que llega al Banco Nación

La trayectoria profesional de Wasserman se desarrolló mayormente en el ámbito financiero, con un fuerte foco en las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), un sector clave para el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, históricamente prioritarias para el Banco Nación. Entre 2020 y 2023 presidió Móvil SGR, mientras que previamente, entre 2016 y 2020, estuvo al frente de Garantizar SGR, cuya principal accionista es la propia entidad bancaria estatal.

Asimismo, ocupó la presidencia de la Cámara Argentina de SGR y fue vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía (ALIGA). Durante su gestión en Garantizar SGR, la empresa recibió distintos reconocimientos, entre ellos el premio “Great Place to Work” en 2018 y 2019, el galardón “Microsoft AI+ Tour Argentina 2019” por la digitalización de su plataforma y el Premio ALIDE 2019 por modernización tecnológica. También lideró la consultora privada Inversiones y Análisis S.A.

En el plano político, el perfil de Wasserman se consolidó a partir de su vínculo cercano con la hermana del Presidente y del armado de un espacio de poder junto a su esposa, Pilar Ramírez, actual presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña. Ambos tuvieron un rol activo como anfitriones de reuniones clave en los comienzos del movimiento libertario.