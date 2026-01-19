Se aceleró la inflación mayorista por segunda vez consecutiva y se recalientan los precios

La inflación en el nivel mayorista volvió a mostrar una aceleración en diciembre, encendiendo señales de alerta sobre la dinámica de precios de cara a los próximos meses. El aumento estuvo impulsado por subas en productos clave como alimentos, combustibles y bienes industriales, lo que refuerza el riesgo de traslado a los precios al consumidor.

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en diciembre un aumento del 2,4% mensual, superando el ritmo de los meses previos y consolidando una tendencia de aceleración hacia el cierre del año. Con este resultado, la inflación mayorista acumuló una suba del 26,2% interanual, reflejando presiones persistentes en la estructura de costos de la economía.

El dato es relevante porque los precios mayoristas anticipan movimientos en los precios minoristas, especialmente en rubros con alta incidencia en la canasta básica y en la producción industrial.

Productos nacionales y alimentos, los principales motores

El informe del Indec mostró que el aumento mensual estuvo explicado principalmente por la suba del 2,4% en los productos nacionales, mientras que los productos importados avanzaron un 1,7%. Dentro de la producción local, las divisiones con mayor impacto fueron:

Productos refinados del petróleo: +6,3%

Alimentos y bebidas: +3,2%

Petróleo crudo y gas: +3,4%

Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: +3,2%

Por otra parte, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB), que excluye impuestos, mostró un incremento del 2,2% mensual, mientras que el índice de precios básicos del productor (IPP) avanzó 2,4% en diciembre.

En el caso del IPP, el aumento estuvo liderado por los productos primarios (+2,8%) y los productos manufacturados y energía eléctrica (+2,3%), lo que refuerza la idea de que las presiones inflacionarias no se limitan a un solo sector, sino que atraviesan toda la cadena productiva.

El dato del índice del productor resulta especialmente sensible, ya que mide los precios percibidos por las empresas locales y suele trasladarse, con rezago, a los precios finales. La persistencia de estos valores sugiere que el proceso de desinflación que persigue el Gobierno a través del ajuste aún enfrenta obstáculos importantes.

La aceleración de los precios mayoristas en diciembre plantea un desafío para la política económica. Si bien algunos componentes muestran desaceleraciones puntuales, la dinámica general sigue siendo elevada, en especial en sectores estratégicos como alimentos, energía y transporte.

Diciembre marcó una nueva suba en el costo de la construcción

En paralelo, el Indec reveló que el Índice del Costo de la Construcción (ICC) registró en diciembre un aumento mensual del 1,4% en el Gran Buenos Aires, consolidando una tendencia alcista que se mantuvo durante gran parte de 2025.

El avance estuvo explicado por incrementos simultáneos en los tres grandes componentes del indicador: materiales (+1,6%), mano de obra (+1,3%) y gastos generales (+1,3%). El resultado vuelve a encender alertas en un rubro altamente sensible a la dinámica inflacionaria y a los costos dolarizados.

El capítulo de materiales fue el que más incidió en la variación mensual. Entre los mayores aumentos de diciembre se destacaron:

Artefactos de iluminación y portero eléctrico: +3,6%

Cemento, cal y yeso: +2,9%

Mesadas de granito: +2,9%

Hierro para la construcción: +2,8%

Ascensores: +1,9%

Estos incrementos impactan de forma directa en las etapas iniciales y estructurales de las obras, elevando los presupuestos incluso antes de iniciar los trabajos. En contraste, algunos rubros mostraron subas más moderadas o bajas puntuales, como muebles de madera para cocina (-0,7%).