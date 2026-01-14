Inflación 2025: transporte, alquileres, educación y alimentos subieron más que el promedio

La inflación cerró 2025 con un desempeño dispar entre los distintos rubros de la economía. Mientras algunos sectores lograron aumentar sus precios por encima del índice general, otros quedaron rezagados y perdieron contra la suba del costo de vida. Los datos muestran que alquileres, educación, servicios y alimentos encabezaron los incrementos del año, lo que consolida cambios en la estructura de precios relativos y haciendo daño a gastos sensibles para el bolsillo popular.

Entre los rubros que más aumentaron en 2025, el alquiler de la vivienda y gastos conexos se ubicó en el primer lugar, con una suba acumulada del 70,3%, muy por encima de la inflación general. La dinámica del mercado inmobiliario, marcada por ajustes contractuales y escasez de oferta, explicó buena parte de este comportamiento.

En segundo lugar apareció educación, con un incremento anual del 52,2%, impulsado por subas en cuotas de colegios, universidades privadas y servicios complementarios. Ambos rubros no solo superaron ampliamente a la inflación, sino que también impactaron de manera directa en el presupuesto de los hogares.

Servicios y consumo fuera del hogar también superaron el promedio

Los servicios recreativos y culturales registraron un aumento del 44,1% en 2025, mientras que restaurantes y comidas fuera del hogar avanzaron 42,5%. En términos reales, este último rubro se posicionó 33,7% por encima del ascenso del nivel general de precios acumulado desde 2019.

Dólar, transporte y tarifas: subas alineadas para mal

El dólar oficial mostró una suba del 40,4%, ubicándose también por encima de la inflación, mientras que el dólar contado con liquidación avanzó 34,9%, más cerca del promedio general. En paralelo, el transporte público acumuló un aumento del 33%, y los servicios de telefonía e internet subieron 36,1%, en un contexto de abandono regulatorio por parte del Estado. Las tarifas de electricidad, gas y combustibles crecieron 31,9%, levemente por encima del promedio inflacionario.

Alimentos: por encima de la inflación en el largo plazo

Los alimentos registraron en 2025 una suba acumulada del 32,8%, ubicándose por encima del promedio general del índice. Al analizar la evolución desde 2019, el rubro se encuentra 8,9% por encima del nivel general de precios, lo que confirma que la canasta básica continúa perdiendo accesibilidad relativa para los hogares.

Diciembre, fogonazo inflacionario

En diciembre, los alimentos volvieron a mostrar presión inflacionaria, con un alza mensual del 3,1%, acelerando frente a noviembre. Carnes, frutas, lácteos y pan encabezaron los aumentos del mes, en un contexto de ingresos que avanzan por debajo de los precios y consumo en retroceso.

Dentro del rubro alimentos, las carnes y derivados lideraron las subas de diciembre. El asado aumentó 13,5% mensual, seguido por el cuadril (10,4%), la nalga (9,9%) y la paleta (9,5%). En la comparación interanual, los precios de la carne vacuna acumulan incrementos de entre 60% y 72%, muy por encima de la inflación general.

Las frutas también mostraron saltos significativos: el limón subió 31,2%, la manzana 16,4% y la naranja cerca del 10%, influenciadas por factores estacionales y ajustes mayoristas.

El balance de 2025 deja un escenario claro: los rubros vinculados a vivienda, educación y servicios lideraron las subas y le ganaron con amplitud a la inflación, mientras que otros sectores quedaron rezagados, como las jubilaciones (31,3%). En paralelo, los precios de los alimentos, aunque no encabezaron el ranking anual, siguen mostrando una tendencia estructural que presiona sobre el poder adquisitivo.