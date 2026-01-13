Inflación de alquileres: en algunas regiones superó el 100%

El precio por alquilar se disparó más de 100% en 2025, de acuerdo a la organización Inquilinos Agrupados. La región más golpeada fue La Patagonia, pero en el Gran Buenos Aires hubo un incremento que superó ampliamente el índice general de precios difundido por el Indec.

Según el último reporte oficial, la inflación de 2025 fue del 31,7%. Sin embargo, el informe de la organización arrojó valores que ni se acercan a esa cifra. Alquiler de vivienda por región:

GBA: 70,8%

Pampeana: 83,1%

Noreste: 100,9%

Noroeste: 108,7%

Cuyo: 90,9%

Patagonia: 120,3%

Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, expresó: "Según datos oficiales del indec, el alquiler de vivienda triplica o cuadruplica -según la región- al índice general de precios. Esto sucede desde que el mercado inmobiliario puede fijar las condiciones sin ningún tipo de regulación desde el decreto 70/23".

Se agranda el peso del alquiler sobre los ingresos

El reporte de la organización detalló la suba del peso del alquiler sobre los ingresos y el empeoramiento de las condiciones.

Contratos

Plazos: 2 años (64%), 3 años (16%), 1 año (13%), Sin contrato escrito (7%).

Aumentos: El 65% enfrenta aumentos cada 3 o 4 meses (43% trimestral, 26.4% cuatrimestral).

Índices: El 60% ajusta por IPC (inflación), 27% por ICL y un 8% por decisión unilateral del dueño.

Alquiler

Un 25% de los inquilinos destina entre el 60% y el 100% de su sueldo al alquiler.

El 17% destina el 50% y el 22% destina el 40%. Solo un 10% paga menos del 20% de su ingreso.

Consecuencia: 1 de cada 6 hogares sufrió desalojo económico.

Multiempleo

El 46% de los inquilinos tiene más de un trabajo.

Inestabilidad laboral: El 15% perdió su empleo (En septiembre era el 8%), mientras que el 28% tuvo que sumar otro puesto para subsistir.

El desempleo alcanza el 4,1%.

Deuda

Casi 3 de cada 4 inquilinos tiene deudas (68%). ¿En qué se endeudan?

Tarjetas de crédito: 92,2%

Alimentos: 82,2%

Deudas previas: 76,9%

Alquiler: 76,1%

Salud y Servicios: 71%

Recortes y consumo

Para pagar el techo, se recorta lo básico: