Julieta Ortega cruzó a Fátima Florez: "Menos"

Julieta Ortega ubicó a Fátima Florez.

La discusión sobre el verano marplatense se coló en la televisión abierta y dejó definiciones contundentes. Durante la última emisión del programa de Mirtha Legrand, Julieta Ortega salió al cruce de Fátima Florez y puso en duda la idea de una temporada fuerte, en un contexto marcado por estadías más cortas y menor consumo en pleno gobierno de Javier Milei.

El intercambio comenzó cuando Florez sostuvo que “está llegando mucha gente” a los destinos turísticos durante el verano. La afirmación no pasó inadvertida y fue rápidamente relativizada por el resto de los invitados. Ortega tomó la palabra y marcó su posición sin rodeos: “Hay gente que solo viene tres o cinco días. Yo veo menos gente que hace tres años… mucha menos gente”, lanzó, en una frase que sintetizó el clima del debate.

La mirada crítica se amplió con otros testimonios en la mesa. Marcelo Polino coincidió con el diagnóstico y aportó una lectura similar: “Ya no son esas temporadas que la gente se quedaba. Vienen cuatro días”, señaló, reforzando la idea de un verano fragmentado y con permanencias más breves para abaratar los costos.

A esa descripción se sumó Damián De Santo, quien llevó el debate al terreno de la experiencia concreta. “Nos pasa en las cabañas: antes alquilaban 15 días y ahora te llaman por tres o cuatro”, explicó. Según detalló, esa dinámica obliga a una logística constante para cubrir la semana completa y responder a las necesidades de quienes llegan por períodos cortos, un síntoma claro de la caída del consumo.

Fátima Florez habló de Javier Milei

Durante su paso por la mesa de Mirtha Legrand, Fátima Florez confirmó que el presidente Javier Milei tiene previsto asistir a ver su espectáculo teatral en Mar del Plata. “Obviamente va a venir acá, tiene actividades. Siempre la idea fue venir a verme porque es muy fanático”, afirmó la imitadora, aunque aclaró que la visita depende de la dinámica de la agenda presidencial.