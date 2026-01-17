Polémica en la mesa de Mirtha Legrand con Fátima Flórez: qué ocurrió durante la grabación y generó tensión

Hubo problemas con Fátima Florez en La Noche de Mirtha.

La grabación de una nueva emisión de La Noche de Mirtha, realizada en Mar del Plata, estuvo marcada por un momento de tensión que no pasó desapercibido puertas adentro del histórico programa. En la previa de la segunda mesaza del año, un contratiempo con una de las invitadas generó nerviosismo en el equipo y obligó a acelerar decisiones sobre la marcha.

Fátima Florez generó tensión en el programa

Mirtha Legrand había citado a todos los convocados con anticipación para cumplir con los tiempos habituales de grabación antes de la salida al aire por El Trece. Sin embargo, cuando todo estaba listo para comenzar, la ausencia de Fátima Flórez encendió las alarmas. La mesa estaba armada, los platos servidos y el reloj avanzaba sin noticias de la humorista, lo que generó preocupación en la producción.

La situación fue revelada en Intrusos, donde detallaron el clima que se vivía en el lugar. Según contaron al aire, pasadas las tres de la tarde Fátima aún no había llegado, mientras el equipo evaluaba cómo proceder. Incluso trascendió que, ante la demora, se analizaba bajar a la mesa con o sin ella, ya que restaban apenas minutos para iniciar la grabación.

Finalmente, todo indica que el inconveniente no pasó a mayores. La humorista habría arribado a tiempo y logró sumarse a la grabación sin que el conflicto trascendiera en cámara. Así lo dejó entrever Paula Varela en sus redes sociales, al contar que le comentó a Mirtha que Javier Milei tenía previsto ir a verla al teatro el próximo 27 de enero, señal de que el encuentro se desarrolló con normalidad y sin tensiones visibles.

¿Quiénes son los invitados de La Nacho de Mirtha para el programa de 17 de enero?

También participó Marcelo Polino, periodista de espectáculos con una extensa trayectoria y conocido por su estilo directo, quien además comparte escenario con Flórez en la obra que encabeza la cartelera veraniega. La mesa se completó con Julieta Ortega, actualmente parte del elenco de Sex, una de las propuestas teatrales más comentadas del verano, y con Damián de Santo, que recorre la Costa Atlántica con la obra Una clase especial, repasando una carrera marcada por éxitos en televisión y teatro.

Los invitados para este sábado en La Noche de Mirtha.

A ellos se sumó Ana María Picchio, actriz de enorme prestigio y larga trayectoria, actualmente protagonizando El secreto. Su presencia aportó una mirada reflexiva y experimentada sobre el oficio actoral y el presente del teatro. Así, pese al momento de tensión inicial, la grabación logró concretarse y dejó una mesa cargada de nombres fuertes, anécdotas y actualidad del espectáculo.