Julieta Ortega dio detalles de la salud de su papá.

Después de varios días de incertidumbre, Palito Ortega reapareció públicamente tras haber suspendido una serie de presentaciones por motivos de salud. El músico, de 83 años, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que confirmó su regreso a los escenarios y expresó su alegría por volver a cantar ante su público el 13 de noviembre en Tandil, donde ofrecerá un recital en el Estadio Unión y Progreso con un repaso de sus grandes éxitos.

La preocupación había comenzado luego de que se cancelara su show en Paraná y trascendiera que el motivo estaba vinculado a una dolencia médica. Ante los rumores, su hija Julieta Ortega llevó calma al asegurar que su padre se encuentra fuera de peligro. “Tiene herpes zóster, nada grave, pero tiene que recuperarse y no puede hacer shows ni esta semana ni la próxima, lamentablemente”, explicó la actriz, despejando las versiones más alarmantes.

La familia del cantante se mantiene acompañándolo durante su recuperación, mientras los seguidores celebran que el artista pronto volverá al escenario. La buena noticia es que su estado evoluciona favorablemente y que su regreso a los escenarios está confirmado para dentro de pocas semanas.

La palabra de Palito Ortega tras su problema de salud

“Hola amigos de Tandil, un placer saludarlos y una alegría inmensa poder anunciarles que el 13 de noviembre voy a estar en esa hermosa ciudad para reencontrarme con tantos amigos y ofrecerles una vez más estas canciones que han marcado diferentes etapas de mi carrera”, expresó Palito en un video publicado en sus redes.

Apoyado en un piano de cola, agregó con emoción: “Será en el Estadio Unión y Progreso donde voy a tener la oportunidad de estar el 13 de noviembre para ofrecerles este puñado de canciones que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Los espero con todo mi cariño”.