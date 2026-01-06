Golpe a la industria nacional: cierra una planta textil y deja 70 despedidos en La Rioja

Como consecuencia de la apertura de importaciones de Javier Milei, la empresa textil Hilados confirmó que cerrará su planta de confección ubicada en el Parque Industrial de La Rioja a partir de enero. Esta decisión implicará el despido que alcanza a 70 trabajadores. La firma mantendrá en funcionamiento únicamente el sector de hilandería, de acuerdo a lo informado desde el ámbito sindical.

La decisión fue ratificada por Gustavo Castro, titular de FONIVA, quien señaló que la empresa ya notificó tanto a los trabajadores como al sindicato y que se abonarán las indemnizaciones correspondientes según lo establece la ley. "Es una planta más que se va de La Rioja y casi 70 familias que se quedan sin su fuente de trabajo", expresó en diálogo con medios locales.

Hilados se había instalado en el Parque Industrial riojano hace apenas cuatro años con un proyecto que preveía la creación de hasta 500 puestos de trabajo. Incluso se había construido un sector adicional destinado a ampliar la capacidad productiva. Sin embargo, ese plan no logró concretarse. "El cambio de gobierno nacional, la apertura de importaciones y una recesión muy fuerte, las empresas que confeccionaban para grandes marcas comenzaron a desaparecer", describió.

Un contexto nacional difícil para la producción

El dirigente sindical detalló que muchas marcas optaron por dejar de producir en el país y traer la mercadería desde el exterior, una situación que aceleró el cierre de plantas y la pérdida de empleo en el sector. En ese marco, indicó que este año la empresa había comenzado con 140 trabajadores y que, tras un proceso sostenido de despidos, quedará con apenas 60 empleados en el área de hilandería.

El cierre de la planta de confección vuelve a generar preocupación sobre el futuro del Parque Industrial y el impacto de las políticas económicas nacionales, tomadas por el presidente Javier Milei, en la industria local y el empleo en la provincia.

Caída de la industria durante el 2025

La industria textil en La Rioja cerró el 2025 sumergida en una crisis profunda, marcada por la pérdida de más de 500 puestos de trabajo en los últimos dos años y una preocupante precarización laboral. Según Juan Pablo Luján, titular de la Asociación Obrera Textil (AOT), las políticas económicas nacionales, la reforma laboral y la apertura de importaciones crearon un escenario donde es imposible competir con mercados como el chino o el brasileño.

En términos productivos, el sector registra su nivel más bajo de actividad en dos años, y opera apenas al 32,5% de su capacidad instalada según datos del INDEC. Esta cifra representa un desplome drástico frente al 59,1% alcanzado a finales de 2023, lo que evidencia una caída del consumo que obliga a las empresas a reducir turnos y ajustar costos para subsistir. Dado que el sector textil representa cerca del 50% del empleo en el Parque Industrial de La Rioja y es un pilar fundamental junto a Catamarca.