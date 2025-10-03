Qué es de la vida de Palito Ortega, el histórico músico argentino

Palito Ortega y toda una vida cantando.

Palito Ortega es uno de los cantantes más importantes de la historia de Argentina. Un hombre que es sinónimo de popularidad y que marcó a varias generaciones con sus grandes hits. Entre los temas más destacados de este artista se encuentran Un Muchacho Como Yo, Bienvenido Amor, Despeinada, La Felicidad, Corazón Contento, Sabor a Nada y Yo Tengo Fe, entre otras canciones destacadas.

Además, filmó en su carrera 33 películas, entre las que se destacan Los muchachos de mi barrio (1970), Mi primera novia (1966), La sonrisa de mamá (1972), El tío Disparate (1978) y ¡Qué linda es mi familia! (1980), entre otras. Entre 1991 y 1995 se desempeñó como gobernador de su provincia natal, Tucumán, y entre 1998 y 2001 fue senador nacional por la misma, siendo candidato a vicepresidente en las elecciones de 1999 en la fórmula de la Concertación Justicialista, que resultó segunda y que postulaba a Eduardo Duhalde como candidato presidencial.

Cómo es el presente de Palito Ortega

A sus 84 años de edad, el cantante se mantiene bastante activo en sus redes sociales: hace publicaciones, interactúa con sus seguidores y mantiene a los fanáticos actualizado sobre su vida. El pasado viernes 26 de septiembre, el Auditorio Nacional del Palacio Libertad, dentro del Centro Cultural Domingo F. Sarmiento, le realizó una ceremonia de homenaje a Ramón Palito Ortega, organizada por la Secretaría de Cultura de la Nación. Allí recibió la distinción de Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación.

Palito Ortega fue distinguido Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación.

Además, Palito sigue dando conciertos a su edad, lo que demuestra su vigencia. Tiene recitales programados para octubre y noviembre de 2025 en Buenos Aires (Teatro Ópera el 3 de octubre), Córdoba (Quality Arena el 19 de octubre), Tandil (Estadio Unión y Progreso el 13 de noviembre), Mar del Plata (Estadio Once Unidos el 15 de noviembre), Salta (Teatro Provincial el 22 de noviembre), y Junín (Teatro San Carlos el 6 de diciembre).

Los álbumes de Palito Ortega