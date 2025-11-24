Servicios gratuitos, ferias y acompañamiento a las familias: qué ofrece el novedoso Centro Comunitario formoseño

El Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa, ubicado en la zona norte de la ciudad, cumplirá el próximo 5 de diciembre seis meses de funcionamiento y se consolida como un espacio clave de contención social, encuentro y servicios para las familias del sector y barrios aledaños. La iniciativa forma parte de la política del Estado provincial de estar presente en el territorio y fortalecer los vínculos comunitarios.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), la encargada del Centro Comunitario, Anahí Romero, realizó un balance de este primer semestre y destacó “la aceptación de todas las personas que asisten, que son desde niños a adultos que vienen a participar de las distintas ofertas que tenemos”. Señaló que el objetivo es que el espacio sea interdisciplinario y pueda cubrir la mayor cantidad posible de necesidades de la comunidad.

“Tratamos de que todas las áreas gubernamentales se sumen al Centro Comunitario con lo que cada una pueda brindarle al vecino”, explicó, al subrayar que el lugar se fue transformando en un punto de referencia para las familias del barrio. Según indicó, los vecinos se acercan no solo para participar de actividades recreativas o deportivas, sino también para plantear distintas situaciones cotidianas. Frente a cada caso, “el equipo de coordinación interviene determinando cuál es el área idónea que debe interceder para poder resolver”, remarcó.

Entre las propuestas ya instaladas, Romero mencionó el gimnasio terapéutico, al que concurren adolescentes, jóvenes y adultos mayores; las clases de zumba, que reúnen a numerosos participantes, y la feria paippera que se realiza los días viernes, donde productores locales comercializan frutas, verduras y otros alimentos frescos. A ello se suma la feria barrial, en la que emprendedores y emprendedoras ofrecen sus productos, generando una vidriera para la economía popular del barrio.

El Centro Comunitario permanece abierto de lunes a viernes de 7 a 22.30 y los sábados de 8 a 18, lo que permite una amplia franja horaria para que los vecinos puedan acercarse. De cara a la temporada de verano, la coordinación ya trabaja en la programación de nuevas actividades recreativas y deportivas.

Romero puso en valor al Modelo Formoseño conducido por el gobernador Gildo Insfrán, al destacar que las propuestas que surgen desde el territorio “son escuchadas y se convierten en políticas públicas plasmadas en el Centro Comunitario”.

En ese sentido, subrayó que todas las actividades que se brindan son abiertas y gratuitas, reafirmando el rol del Estado provincial en la construcción de espacios de integración, cuidado y acompañamiento para las familias formoseñas.