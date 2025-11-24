EN VIVO
Inteligencia artificial

Google anunció Gemini 3, su modelo de IA más inteligente

Google presentó Gemini 3, su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta ahora, con mejoras en razonamiento, capacidades multimodales y nuevas funciones como Gemini Agent, Deep Think y la plataforma de desarrollo Antigravity.

24 de noviembre, 2025 | 18.25

Google dio a conocer la tercera generación de su modelo insignia de inteligencia artificial. Gemini 3 combina mayor capacidad de razonamiento, una comprensión multimodal más sólida y herramientas pensadas para que tanto usuarios como empresas y desarrolladores puedan resolver tareas complejas con menos fricción.

El anuncio de la compañía llegó acompañado de nuevas funciones, una app renovada y la expansión del ecosistema para programadores y suscriptores. Según declaraciones, se trata de un salto crucial en el camino hacia la Inteligencia Artificial General.

Qué trae Gemini 3: más razonamiento y una experiencia mejorada

Google definió a Gemini 3 como su modelo “más inteligente” y el más completo en términos de comprensión multimodal. El sistema integra mejoras de razonamiento y programación, además de una nueva interfaz más visual y dinámica dentro de la app de Gemini. La empresa afirma que el objetivo es ofrecer una interacción más ágil, personalizada y flexible, capaz de adaptarse a ideas complejas y convertirlas en acciones concretas.

Entre las novedades más destacadas figura Gemini 3 Deep Think, un modo diseñado para potenciar la capacidad del modelo en tareas que requieren análisis avanzados, cadenas de razonamiento largas o decisiones más precisas. Este refuerzo apunta a mejorar el desempeño en consultas técnicas, planificación y actividades que suelen exigir mayor profundidad cognitiva.

Gemini Agent y Antigravity: la apuesta por los agentes de IA

El anuncio también incluyó dos piezas clave para el futuro del ecosistema Google: Gemini Agent, una función experimental que ejecuta tareas de varios pasos —como ordenar correos o gestionar reservas— y Google Antigravity, una plataforma de desarrollo orientada a agentes que permite a programadores trabajar a un nivel más alto y basado en objetivos.

Ambas herramientas buscan acercar a usuarios y desarrolladores a un modelo de interacción más autónomo, donde la IA no solo responde consultas, sino que realiza acciones concretas dentro de procesos más amplios.

Disponibilidad para usuarios, empresas y desarrolladores

Gemini 3 estará disponible para consumidores en la app de Gemini, mientras que desarrolladores podrán acceder al modelo desde la API de Gemini en AI Studio, Antigravity y la CLI de Gemini.

En el ámbito empresarial, el modelo se integrará en Vertex AI y Gemini Enterprise, con funciones adicionales para suscriptores, incluido el modo IA en el Buscador para quienes cuentan con Google AI Pro o Ultra, inicialmente limitado a Estados Unidos. Gemini Agent, por su parte, estará disponible para suscriptores de Google AI Ultra.

