Google anunció Gemini 3, su modelo de IA más inteligente

Google dio a conocer la tercera generación de su modelo insignia de inteligencia artificial. Gemini 3 combina mayor capacidad de razonamiento, una comprensión multimodal más sólida y herramientas pensadas para que tanto usuarios como empresas y desarrolladores puedan resolver tareas complejas con menos fricción.

El anuncio de la compañía llegó acompañado de nuevas funciones, una app renovada y la expansión del ecosistema para programadores y suscriptores. Según declaraciones, se trata de un salto crucial en el camino hacia la Inteligencia Artificial General.

Qué trae Gemini 3: más razonamiento y una experiencia mejorada

Google definió a Gemini 3 como su modelo “más inteligente” y el más completo en términos de comprensión multimodal. El sistema integra mejoras de razonamiento y programación, además de una nueva interfaz más visual y dinámica dentro de la app de Gemini. La empresa afirma que el objetivo es ofrecer una interacción más ágil, personalizada y flexible, capaz de adaptarse a ideas complejas y convertirlas en acciones concretas.

Entre las novedades más destacadas figura Gemini 3 Deep Think, un modo diseñado para potenciar la capacidad del modelo en tareas que requieren análisis avanzados, cadenas de razonamiento largas o decisiones más precisas. Este refuerzo apunta a mejorar el desempeño en consultas técnicas, planificación y actividades que suelen exigir mayor profundidad cognitiva.

Gemini Agent y Antigravity: la apuesta por los agentes de IA

El anuncio también incluyó dos piezas clave para el futuro del ecosistema Google: Gemini Agent, una función experimental que ejecuta tareas de varios pasos —como ordenar correos o gestionar reservas— y Google Antigravity, una plataforma de desarrollo orientada a agentes que permite a programadores trabajar a un nivel más alto y basado en objetivos.

Ambas herramientas buscan acercar a usuarios y desarrolladores a un modelo de interacción más autónomo, donde la IA no solo responde consultas, sino que realiza acciones concretas dentro de procesos más amplios.

Disponibilidad para usuarios, empresas y desarrolladores

Gemini 3 estará disponible para consumidores en la app de Gemini, mientras que desarrolladores podrán acceder al modelo desde la API de Gemini en AI Studio, Antigravity y la CLI de Gemini.

En el ámbito empresarial, el modelo se integrará en Vertex AI y Gemini Enterprise, con funciones adicionales para suscriptores, incluido el modo IA en el Buscador para quienes cuentan con Google AI Pro o Ultra, inicialmente limitado a Estados Unidos. Gemini Agent, por su parte, estará disponible para suscriptores de Google AI Ultra.