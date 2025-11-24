Video: el gol de Miguel Merentiel para adelantar a Boca Juniors ante Talleres en los octavos de final del Torneo Clausura

El uruguayo adelantó al 'Xeneize' a los 35 minutos del primer tiempo a la salida de un córner.

Boca Juniors se adelantó en el marcador apenas pasada la media hora del duelo ante Talleres de Córdoba en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El gol del 'Xeneize' lo convirtió a los 35 minutos del primer tiempo Miguel Merentiel, quien aprovechó un rebote cedido por el arquero Guido Herrera tras un cabezazo de Lautaro Di Lollo (tras un preciso centro de Leandro Paredes) y empujó la pelota con el arco vacío. Con este resultado, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda se mete entre los mejores ocho de los playoffs y enfrentaría a Argentinos Juniors en la siguiente instancia.

¿Cuándo juegan Boca Juniors y Talleres?

El partido entre Boca Juniors y Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 se jugará este domingo 23 de noviembre de 2025, a partir de las 20 horas (hora argentina) en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports para toda Argentina. El streaming online será de TNT GO, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será Sebastián Zunino.

Noticia en desarrollo...