Cambia para siempre una de las líneas de colectivos más usadas del AMBA, ¿qué pasó?

Las unidades de la línea de colectivos 151 presentarán desde el 1° de enero de 2026 un cambio clave en su fachada de circulación: la supresión de la histórica razón social "MODO S.A.T.A.".

Si bien en la práctica no alterará su recorrido ni prestación de servicios, sí se modificará parte de su aspecto de diseño hoy reconocido por miles de pasajeros.

¿Qué pasó con la línea de colectivos 151?

La línea de colectivos 151 dejará de llevar desde el 1° de enero de 2026 su razón social "MODO S.A.T.A.".

La alteración en la fachada de las unidades que unen Puente Saavedra, Colegiales, Once, Congreso, Constitucion y el Barrio 21 24 responderá a la conversión de la firma en La Nueva Metropol S.A., tal como experimentó la línea 65.

¿Cuál es el recorrido de la línea de colectivos 151?

La línea de colectivos 151 cuenta con cuatro ramales de circulación:

Recorrido A – Constitución – Congreso - Once - Puente Saavedra

Recorrido B - Barrio 21 – 24 – Plaza Constitución – Puente Saavedra

Recorrido C - Plaza Constitución – Colegiales - Concepción Arenal y Álvarez Thomas

Recorrido D - Plaza Constitución – Plaza Miserere - Once

Recorrido A – Constitución – Congreso - Once - Puente Saavedra (servicio común)

Ida a Puente Saavedra: Desde Estación Constitución, Avenida Brasil y General Hornos por Avenida Brasil, Bernardo de Irigoyen, Avenida Juan de Garay, Filiberto, Avenida Entre Ríos, Avenida Hipólito Yrigoyen, Luis Sáenz Peña, Avenida de Mayo, Avenida Rivadavia, Jerónimo Salguero, Avenida Córdoba, Concepción Arenal, Capitán General Ramón Freire, Avenida Elcano, Avenida Cramer, Avenida Parque García del Río, Vidal, Deheza, Avenida San Isidro Labrador, Metrobús Norte, Avenida Cabildo, cruce Avenida General Paz, Avenida Maipu hasta el N° 75, ingreso a Estación de Transferencia de Pasajeros de Vicente López.

Regreso a Plaza Constitución: Desde Avenida Maipú N° 75 por Avenida Maipu, cruce Avenida General Paz, Metrobús Norte, Avenida Cabildo, Avenida San Isidro Labrador, Pico, Avenida Cramer, Avenida Elcano, Avenida de los Incas, Conde, Maure, Avenida Álvarez Thomas, Coronel Niceto Vega, Avenida Raúl Scalabrini Ortiz, José Antonio Cabrera, Avenida Medrano, Bartolomé Mitre, Riobamba, Combate de los Pozos, Avenida Juan de Garay, Lima Oeste, Avenida Brasil hasta Lima Este, Plaza Constitución.

Recorrido B - Barrio 21 – 24 – Plaza Constitución – Puente Saavedra (servicio común)

Ida a Puente Saavedra: Desde Luna y Avenida Osvaldo Cruz, por Avenida Osvaldo Cruz, Iguazú, Avenida Iriarte, Zavaleta, Mirave, Suárez, Avenida Vélez Sarsfield, Avenida Entre Ríos, Avenida Caseros, Salta, Avenida Brasil, Bernardo de Irigoyen, Avenida Juan de Garay, Filiberto, Avenida Entre Ríos, Avenida Hipólito Yrigoyen, Presidente Luis Sáenz Peña, Avenida de Mayo, Avenida Rivadavia, Jerónimo Salguero, Avenida Córdoba, Concepción Arenal, Capitán General Ramón Freire, Avenida Elcano, Avenida Cramer, Avenida Parque García del Río, Vidal, Deheza, Avenida San Isidro Labrador, Metrobús Norte, Avenida Cabildo, cruce Avenida General Paz, Avenida Maipu hasta el N° 75, ingreso a Estación de Transferencia de pasajeros de Vicente López.

Regreso a Barrio 21 - 24: Desde Avenida Maipú N° 75 por Avenida Maipu, cruce Avenida General Paz, Metrobús Norte, Avenida Cabildo, Avenida San Isidro Labrador, Pico, Avenida Cramer, Avenida Elcano, Avenida de los Incas, Conde, Maure, Avenida Álvarez Thomas, Coronel Niceto Vega, Avenida Raúl Scalabrini Ortiz, José Antonio Cabrera, Avenida Medrano, Bartolomé Mitre, Riobamba, Combate de los Pozos, Avenida Juan de Garay, Lima Oeste, Avenida Brasil, General Hornos, Doctor Enrique Finochietto, Guanahani, Ituzaingó, Paracas, Avenida Caseros, Salta, 15 de Noviembre de 1889, Avenida Entre Ríos, Avenida Vélez Sarsfield, Suárez, Lavarden, Avenida Amancio Alcorta, Herminio Masantonio, Zavaleta, Avenida Iriarte, Iguazú sentido al norte, Avenida Amancio Alcorta, retome Avenida Iriarte sentido al este, Iguazú, Avenida Osvaldo Cruz, Luna hasta Santo Domingo.

Recorrido C - Plaza Constitución – Colegiales - Concepción Arenal y Álvarez Thomas (servicio común)

Ida a Concepción Arenal y Álvarez Thomas: Desde Estación Constitución, Avenida Brasil y General Hornos por Avenida Brasil, Bernardo de Irigoyen, Avenida Juan de Garay, Filiberto, Avenida Entre Ríos, Avenida Hipólito Yrigoyen, Presidente Luis Sáenz Peña, Avenida de Mayo, Avenida Rivadavia, Jerónimo Salguero, Avenida Córdoba, Concepción Arenal hasta Álvarez Thomas.

Regreso a Plaza Constitución: Desde Avenida Álvarez Thomas y Concepción Arenal por Avenida Álvarez Thomas, Coronel Niceto Vega, Avenida Raúl Scalabrini Ortiz, José Antonio Cabrera, Avenida Medrano, Bartolomé Mitre, Riobamba, Combate de los Pozos, Avenida Juan de Garay, Lima Oeste, Avenida Brasil hasta Lima Este, Plaza Constitución.

Recorrido D - Plaza Constitución – Plaza Miserere - Once (servicio común)

Ida a Plaza Miserere: Desde Estación Constitución, Avenida Brasil y General Hornos por Avenida Brasil, Bernardo de Irigoyen, Avenida Juan de Garay, Filiberto, Avenida Entre Ríos, Avenida Hipólito Yrigoyen, Presidente Luis Sáenz Peña, Avenida de Mayo, Avenida Rivadavia, Ecuador, Bartolomé Mitre hasta Plaza Miserere.

Regreso al predio de regulación área Plaza Constitución: Desde Plaza Miserere, por Bartolomé Mitre, Riobamba, Combate de los Pozos, Avenida Juan de Garay, Lima Oeste, Avenida Brasil hasta Lima Este, Plaza Constitución.